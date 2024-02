Frauenfußball, Vogtland Hallenpokal: Entscheidung fällt kurz vor Schluss

Über 200 Zuschauer haben am Sonntag die acht Frauenteams beim Vogtland Hallenpokal angefeuert. Während Turniersieger Rodewisch vorher schon zu den Favoriten zählte, überraschte der Zweite.

In der Halle herrschen eigene Gesetze - so spielten auch bei der Kreismeisterschaft am Sonntag in der Plauener Kurt-Helbig-Turnhalle Klassenunterschiede und vergangene Ergebnisse kaum eine Rolle. Die acht teilnehmenden Frauenteams sorgten für ein emotionales Fußballfest.