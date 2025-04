Mylau 3 min.

Das machte sogar den Cheftrainer sprachlos: Mylauer Eisschnellläufern gelingt der Coup zur Deutschen Meisterschaft

Dieses Wochenende werden die Sportler, Trainer und Fans des TSV wohl nicht so schnell vergessen. Zur DM in den Teamwettbewerben räumten sowohl die Jungen, als auch die Mädchen ab. Parallel gingen zwei Vogtländer beim Viking-Race in Holland aufs Eis.