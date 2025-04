Plauen 3 min.

Kreissportbund Vogtland veröffentlicht neue Rekordzahlen: Fußball bleibt beliebteste Sportart

Erstmals treiben im Vogtland über 39.000 Menschen in den Vereinen Sport - so viele wie noch nie. Auch im Kinder- und Jugendsport erfreut man sich an steigenden Zahlen.