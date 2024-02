Gänsehaut am Äquator: Vereinschef des SV Union Milkau freut sich auf Olympia

Andreas Wagner stärkt mit seinen Expertisen nicht nur mittelsächsische Vereine, sondern auch den deutschen Basketball. Er schwärmt von der Olympia-Qualifikation der deutschen Frauen in Brasilien.

Wer Andreas Wagner an einem Wochenende in Milkau oder Umgebung antrifft, der hat momentan schon richtig Glück. „Ich bin zurzeit nicht oft an den Wochenenden zuhause“, sagt der Vorsitzende des SV Union Milkau mit einem Schmunzeln. Kürzlich zog es ihn sogar für einige Tage über den Atlantik. In seiner Funktion als Präsident der...