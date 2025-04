2. Bundesliga

Nürnberg 3 min.

Bärenstarker Dompé führt HSV zum Überzahl-Sieg in Nürnberg

Der Hamburger SV schickt sich an, nach sieben Jahren in die Bundesliga zurückzukehren. Beim 3:0 in Nürnberg hilft auch eine frühe Rote Karte für das Team von FCN-Coach Klose.