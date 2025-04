Bonn 3 min.

Chemcats Chemnitz brauchen ihre Heimstärke für den Einzug in die Playoffs

Die Zweitligabasketballerinnen haben in Bonn das neunte von zehn Auswärtsspielen in dieser Saison verloren. Nun muss noch ein Sieg aus den letzten beiden Partien her, um sicher in der Meisterrunde dabei zu sein.