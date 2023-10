Endlich wieder Feuerwerk: Spielmacherin ist zurück bei den Chemcats

Die Basketballerinnen aus Chemnitz konnten auch das dritte Heimspiel in der 2. Bundesliga gewinnen und freuen sich über ein wichtiges Comeback.

Es war nicht zu erkennen, wer mehr strahlte –ihre neongelben Schuhe oder ihr Gesicht. Die Durststrecke von 272 Tagen ohne Spiel hatte am Samstagabend in der Sporthalle am Schloßteich für Joy Baum ein Ende. Gegen die Talents Bonn-Rhöndorf konnte die Spielmacherin der Chemcats beim 71:63-Sieg der Chemnitzer Zweitliga-Basketballerinnen erstmals...