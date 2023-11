Chemcats kassieren höchste Niederlage, seit sie in der 2. Bundesliga spielen

So deutlich haben die Basketballerinnen der Chemcats in der Zweiten Liga noch nie verloren: In Rotenburg hieß es 33:70. Warum der Cheftrainer dennoch entspannt bleibt.

Von einem gebrauchten Tag wollte Thomas Seltner nicht nur sprechen. Das sei zu wenig, um als Entschuldigung für dieses Ergebnis herzuhalten. Eine wirkliche Erklärung für die 33:70-Niederlage hatte der Cheftrainer der Chemcats aber auch nicht. "Das war mal gar nichts", sagte er nach der höchsten Klatsche, die die Chemnitzerinnen jemals in der...