Chemcats starten in die Saison: Die Katzen wollen wieder bissig sein

Einfach wird diese Saison für die Basketballerinnen aus Chemnitz in der 2. Bundesliga nicht - denn zum Auftakt fehlen wichtige Spielerinnen. Dass man dennoch sehr optimistisch ist, liegt an viel Talent - und an einer Ausnahmekönnerin.

Der Plan wird wohl erst in ein paar Wochen aufgehen können. Der Plan nämlich ist, so erzählt es Cheftrainer Thomas Seltner, dass die Chemcats Chemnitz mit fünf erfahrenen Spielerinnen als Gerüst und vielen jungen Talenten drumherum in die neue Saison der 2. Basketball-Bundesliga starten. Zum Auftakt am kommenden Samstag daheim gegen die...