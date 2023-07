Ex-Spielerin der Chemcats wagt Neustart nach der WM

Ab jetzt soll alles besser werden. Und vielleicht gelingt sogar eine Überraschung: Für Nicole Brochlitz brechen spannende Zeiten an. Die 19-Jährige, die in Dresden geboren und jahrelang in der Nachwuchsabteilung der Chemcats in Chemnitz ausgebildet wurde, bereitet sich seit Dienstag in Madrid auf die U-19-Weltmeisterschaft der Basketballerinnen...