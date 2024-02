Trotz Niederlagenserie und vorletztem Tabellenplatz: Trainer der Chemcats bleibt optimistisch

Die Basketballerinnen sind nach fünf Pleiten in Folge in der Tabelle der 2. Bundesliga abgerutscht. Hauptgrund dafür ist das Fehlen zweier Leistungsträgerinnen, die in dieser Saison auch nicht mehr zurückkehren. Doch der Rest der Truppe macht dem Chef Hoffnung.

Man kommt nicht um das Wort Krise herum, wenn man die aktuelle Lage bei den Zweitligabasketballerinnen der Chemcats aus Chemnitz beschreiben will. Ob das nun nur eine kleinere Krise war oder eine größere Krise ist, wird sich wohl erst am Ende der laufenden Saison zeigen. Fakt ist aber: Die letzten fünf Spiele in Folge hat das Team von Trainer... Man kommt nicht um das Wort Krise herum, wenn man die aktuelle Lage bei den Zweitligabasketballerinnen der Chemcats aus Chemnitz beschreiben will. Ob das nun nur eine kleinere Krise war oder eine größere Krise ist, wird sich wohl erst am Ende der laufenden Saison zeigen. Fakt ist aber: Die letzten fünf Spiele in Folge hat das Team von Trainer...