Chemcats verschaffen sich Luft mit erstem Sieg des Jahres

Mit dem Erfolg gegen den Tabellennachbarn Lichterfelde machten die Chemnitzer Zweitliga-Basketballerinnen ihrem Trainer eine besondere Freude.

Große Erleichterung am Samstagabend in der Sporthalle am Schloßteich: Die Basketballerinnen der Chemcats Chemnitz bezwangen den TuS Lichterfelde nach einem umkämpften letzten Viertel mit 69:62. Der Trainer der Cats, Thomas Seltner, zeigte sich erleichtert: "Ich freue mich, dass die sich einfach mal belohnt haben." Und das zum ersten Mal im Jahr...