Niners und Chemcats präsentieren sich ihren Fans

"Freie Presse" stellt an diesem Samstag ab 16.30 Uhr die zwei Chemnitzer Basketballteams im Rahmen des Festivals in der "Fabrik Chemnitz" vor. Auch Autogrammwünsche werden dort erfüllt.

Chemnitz. Das offizielle Teamfoto für die neue Saison ist im Kasten: Die Niners Chemnitz haben ihre Mannschaft zusammen, mit der sie am 27. Juli beim Deutschen Meister in Ulm in die neue Spielzeit der Bundesliga und Mitte Oktober in die neue Saison im Europe Cup starten werden.

Doch wer genau wird dann in den neuen Dressen auflaufen? Die einzigartige Chance, die Spieler vor dem Saisonstart noch einmal zu treffen und näher kennenzulernen, haben die Fans an diesem Samstag in der "Fabrik Chemnitz" in der Zwickauer Straße 145. Beim dortigen Festival wird es die offizielle Teamvorstellung geben, präsentiert von "Freie Presse". Sportredakteur Thomas Reibetanz, der die Niners seit Jahren intensiv begleitet und mit seinem Liveticker von den Spielen berichtet, wird Spieler und Trainer kurz interviewen. Im Anschluss an die Präsentation auf der Bühne werden die Spieler Autogrammwünsche erfüllen.

