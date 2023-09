Neuer Co-Trainer ist sich sicher: "Da geht was mit den Chemcats"

Mika Scheidemann ist seit diesem Sommer der Assistent von Chefcoach Thomas Seltner bei den Zweitligabasketballerinnen aus Chemnitz. Trotz seines jungen Alters bringt er schon viel Erfahrung mit.

Von freien Wochenenden kann sich Mika Scheidemann in den nächsten Monaten schon mal verabschieden. Kleiner Trost: Der 26-Jährige lernt weitere Sporthallen in ganz Deutschland kennen und kann darin den Sport live erleben und betreuen, den er so liebt. Seit diesem Sommer ist der gebürtige Hesse (Scheidemann stammt aus Marburg) Teil des...