Neustart mit eingespieltem Basketball-Team: Nur eine Neue bei den Chemcats

Im Playoff-Viertelfinale der 2. Basketball-Bundesliga war die Hinspielniederlage in Göttingen am Ende zu hoch. Der 69:59-Sieg in Chemnitz reichte nicht für den Einzug in die nächste Runde. Nun geht es in die Planung der neuen Saison, bei der es noch viele offene Personalfragen gibt.