Degenhardt/Rosenthal siegen bei Rodel-Weltcup in Oberhof

Die deutschen Rodlerinnen haben bei den Doppelsitzern in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Dominanz ihrer männlichen Kollegen auf der Bahn in Oberhof ist dagegen gebrochen.

Oberhof.

Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal haben den Rodel-Weltcup der Doppelsitzerinnen in Oberhof gewonnen. Das sächsische Duo setzte sich in 1:26,244 Minuten durch und feierte einen Bahnrekord in 43,049 Sekunden im zweiten Durchgang.