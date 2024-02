Harter Abstiegskampf zu Karneval: Köln jubelt, Mainz hadert

In den Karnevals-Hochburgen stehen die närrischen Tage bevor. Beim FC und in Mainz steht aber Bundesliga-Abstiegskampf im Mittelpunkt. Die Lage ist prekär.

Berlin.

Der Ostfriese Timo Schultz hätte nach dem Ende der Sieglos-Serie beim 1. FC Köln die Karnevalszeit am liebsten verschoben. Das närrische Treiben kommt für den neuen FC-Coach zur Unzeit, schließlich stecken die Rheinländer tief im Abstiegskampf, was sich rheinaufwärts in der nächsten Karnevalshochburg Mainz beim Tabellenvorletzten FSV sogar noch ein wenig prekärer darstellt.