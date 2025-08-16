Hoffenheim ganz effektiv: 4:0 bei Hansa Rostock

Nach einer optimalen Vorbereitung zeigt die TSG Hoffenheim auch in der ersten Pokalrunde bei Hansa Rostock eine souveräne Vorstellung. Trainer Ilzer kann sich bestätigt fühlen.

Rostock. Die TSG Hoffenheim hat die knifflige Pokal-Klippe beim FC Hansa Rostock erfolgreich umschifft. Die Kraichgauer setzten sich in der ersten Cup-Runde an der Ostsee-Küste souverän mit 4:0 (1:0) durch und können dem Bundesliga-Start bei Bayer Leverkusen zuversichtlich entgegenblicken.

Gegen den Fußball-Drittligisten erzielten Neuzugang Wouter Burger (37. Minute), Max Moerstedt (71./86.) und Fisnik Asllani (83.) die Treffer für Hoffenheim. Rostock wehrte sich vor 22.264 Zuschauern im Ostseestadion lange energisch, für eine Pokal-Überraschung reichte es aber nicht.

Blauer Himmel und eine leichte Brise. Gute Stimmung. Und Optimismus auf beiden Seiten. Die Gäste aus dem Kraichgau reisten mit einer makellosen Testspiel-Serie in den Norden. Trainer Christian Ilzer sprach von Rückenwind und wurde durch den Auftritt seines Teams bestätigt. Hansa konnte seinem Vierpunkte-Start ohne Gegentor in Liga drei auch zufrieden sein, doch Hoffenheim war eine Nummer zu groß.

Kramaric wieder in TSG-Startelf

Rostock stand solide, überließ der TSG im Mittelfeld die Kontrolle. Ilzer bot Offensiv-Routinier Andrej Kramaric wieder in seiner Startelf auf. Ein bisschen Erfahrung konnte gegen die euphorische Stimmung in der engen Hansa-Arena nicht schaden.

Gefragt war bei unverkennbarer technischer Überlegenheit aber besonders Geduld. Die zeigte Hoffenheim und wurde bei Burgers Tor nach einem kurzen Wirrwarr im Hansa-Strafraum belohnt. Der Niederländer traf gleich in seinem ersten Pflichtspiel für die TSG per Flachschuss aus wenigen Metern.

Rostock brachte viel Leidenschaft ins Spiel. Bild: Christian Charisius/dpa Rostock brachte viel Leidenschaft ins Spiel. Bild: Christian Charisius/dpa

Rostock gab nicht klein bei und blieb bei schnellen Gegenstößen gefährlich. Einen Schuss von Benno Dietze (65.) klärte Bernardo per Kopfball kurz vor der Torlinie. Noch knapper rettete Machida per Grätsche gegen David Hummel (81.). Da hatte Moerstedt aber aus kurzer Distanz schon zum zweiten Hoffenheimer Treffer eingeschoben. Asllani und nochmals Moerstedt schraubten das Ergebnis noch nach oben. (dpa)