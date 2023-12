Karl Geiger gewinnt beim Weltcup in Klingenthal

Die deutschen Skispringer schaffen es auch beim Heimspiel auf das Podium. Diesmal ist der Jubel sogar besonders groß. Ein Österreicher wird erstmals in dieser Saison geschlagen.

Klingenthal.

Karl Geiger hat den deutschen Skispringern beim Heim-Weltcup in Klingenthal den ersten Sieg in dieser Saison beschert. Der 30-Jährige sprang in der sächsischen Wintersport-Hochburg 144 und 146 Meter weit.