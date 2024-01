Medien: BVB in Gesprächen über Rückkehr von Jadon Sancho

In Dortmund ging der Stern von Jadon Sancho auf - kommt seine Karriere dort wieder in Schwung? Borussia will den Engländer laut Medienberichten von Manchester United ausleihen.

Dortmund. Jadon Sancho steht womöglich doch vor einer Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtete, seien Verantwortliche des BVB und von Sanchos aktuellem Arbeitgeber, Manchester United, in konkreten Gesprächen über ein Leihgeschäft bis Saisonende.

Der englische Nationalspieler selbst soll einem Wechsel nach Dortmund offen gegenüberstehen. Laut "Bild" soll sich das finanzielle Volumen des geplanten Deals auf drei Millionen Euro inklusive Gehalt und Leihgebühr belaufen.

Laut englischen Medienberichten sind aber auch andere Vereine an dem Offensivspieler interessiert, darunter West Ham United aus der Premier League.

Sancho bei United in Ungnade gefallen

Der 23 Jahre alte Sancho ist bei Man United nach seiner Kritik an Trainer Erik ten Hag in Ungnade gefallen und soll den englischen Rekordmeister im Winter verlassen. Gerüchte über eine Rückkehr zum BVB gibt es schon länger, doch Sportdirektor Sebastian Kehl hatte sie Anfang Oktober öffentlich so kommentiert: "Überhaupt kein Thema."

Sancho spielte von 2017 bis 2021 beim BVB und wurde dort auch zum englischen Nationalspieler. Für eine Ablöse von mindestens 85 Millionen Euro wechselte er zu Man United und hat dort noch einen Vertrag bis Mitte 2026. (dpa)