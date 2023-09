Münster-Coach vor Bayern-Spiel: "Finde den Termin nicht gut"

An diesem Dienstag empfängt Preußen Münster den FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals. Münsters Trainer Sascha Hildmann hätte gerne schon im August gespielt.

Münster. Preußen Münsters Trainer Sascha Hildmann findet die Ansetzung des DFB-Pokalspiels seiner Mannschaft gegen den FC Bayern München nach wie vor unglücklich. "Ich hätte am liebsten Anfang August gespielt wie alle anderen auch", sagte Hildmann vor dem Spiel ab 20.45 Uhr (ZDF und Sky). "Ich finde den Termin nicht gut, aber trotzdem freuen wir uns auf das Spiel", sagte der 51-Jährige.

Die Erstrundenpartie im Pokal findet erst zu diesem späten Zeitpunkt statt, da die Bayern am eigentlich dafür vorgesehenen Termin am zweiten Wochenende im August im Supercup gegen RB Leipzig antraten. Für Münster bedeutet die daraus resultierende Ansetzung eine zusätzliche englische Woche und womöglich eine Ablenkung vom Liga-Alltag. Hildmanns Mannschaft hat am vergangenen Samstag in der 3. Liga gegen den VfB Lübeck gespielt (1:1) und tritt am kommenden Samstag bereits wieder beim MSV Duisburg an.

Die Euphorie in Münster ist vor dem Kräftemessen mit dem Starensemble um Harry Kane und Thomas Müller groß. Mit 12.794 Zuschauern ist das Preußenstadion ausverkauft. (dpa)