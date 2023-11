Norris startet von Platz eins in den São-Paulo-Sprint

Lando Norris fährt auf den ersten Startrang für das letzte Sprintrennen der Formel-1-Saison. Champion Max Verstappen wird Zweiter. Für Spannung ist gesorgt.

São Paulo. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen muss vom zweiten Platz in das letzte Sprintrennen der Saison starten. Der 26 Jahre alte Niederländer war bei der Sprint-Qualifikation in São Paulo 61 Tausendstelsekunden langsamer im Red Bull als der 23 Jahre alte Lando Norris im McLaren.

Auf Rang drei fuhr auf dem Kurs in Interlagos bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen Sergio Pérez aus Mexiko im zweiten Red Bull. Sprint- und Grand-Prix-Vorjahressieger George Russell aus Großbritannien belegte den vierten Platz vor seinem Mercedes-Teamkollegen und Landsmann Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg aus Emmerich kam im Haas auf Platz zwölf. Der Sprint beginnt um 19.30 Uhr MEZ (Sky) und führt über 24 Runden, respektive 100 Kilometern.

Sprint-Qualifikation nach Crash kurz unterbrochen

Wegen eines Crashs von Esteban Ocon war die Sprint-Qualifikation für mehrere Minuten unterbrochen gewesen. Als der Franzose auf einer schnellen Runde unterwegs war, touchierte er mit seinem Alpine-Rennwagen bei hoher Geschwindigkeit den deutlich langsameren Aston Martin von Fernando Alonso. Beiden Fahrern passierte nichts, aber die Reifenstapel, in die Ocon mit seinem Auto eingeschlagen war, mussten wieder hergerichtet werden. "Es ist einer dieser Vorfälle, die vorkommen", sagte Alonso.

Die Pole Position für den Großen Preis an diesem Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) hatte sich bereits am Freitag Verstappen gesichert. Das Grand-Prix-Wochenende in Brasilien ist das sechste und letzte in diesem Jahr mit der zusätzlichen Entscheidung im Sprint. (dpa)