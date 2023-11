Referee Brych vor Rekord im Spiel Frankfurt gegen Stuttgart

Am Wochenende wird eine Bundesliga-Bestmarke eingestellt. Schiri Felix Brych zieht nach Spielen mit Wolfgang Stark gleich. Der ist deswegen nicht traurig.

München.

Spitzenschiedsrichter Felix Brych wird an diesem Wochenende einen Rekord in der Fußball-Bundesliga einstellen. Der 48-Jährige leitet beim Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sein insgesamt 344. Bundesligaspiel und zieht mit Rekordhalter Wolfgang Stark gleich.