Siegemund verpasst Coup bei US Open - Tränen bei PK

Laura Siegemund darf bei den US Open zunächst auf eine Überraschung hoffen. Nach gewonnenem ersten Satz verliert die 35-Jährige aber doch gegen eine Mitfavoritin. Im Publikum ist reichlich Prominenz.

New York. Tennisspielerin Laura Siegemund hat nach starker Leistung bei den US Open eine große Überraschung verpasst. Vor den Augen des früheren US-Präsidenten Barack Obama verlor die 35 Jahre alte Schwäbin in der ersten Runde gegen Mitfavoritin Coco Gauff mit 6:3, 2:6, 4:6. Die US-Amerikanerin setzte sich nach packenden 2:51 Stunden durch.

Nach der Niederlage kritisierte Siegemund das Publikum scharf. "Ich bin sehr enttäuscht, wie die Leute mich behandelt haben", sagte sie und weinte zeitweise bei der Pressekonferenz. "Sie hatten keinen Respekt für mich, sie hatten keinen Respekt für gutes Tennis, das tut sehr weh."

Die Zuschauer hatten Siegemund phasenweise ausgebuht und nach verschlagenen ersten Aufschlägen geklatscht. "Dieses unfaire, respektlose Verhalten gegen eine Nicht-Amerikanerin, das habe ich bislang nur auf diesem Court erlebt", sagte Siegemund. "Es ist das erste Mal, dass ich in einer Pressekonferenz weine."

Punktverlust wegen Verzögerung

Ihre 19 Jahre alte Gegnerin Gauff hatte sich während der Partie beklagt, dass Siegemund zwischen den Ballwechseln länger als die erlaubte Zeit zur Vorbereitung brauche. Die Deutsche kassierte deswegen zwei Verwarnungen, wodurch die Weltranglistensechste Gauff einen Punkt zugesprochen bekam.

Neben Obama und dessen Frau Michelle schauten auch zahlreiche andere Stars wie Schauspieler Danny DeVito, der früheren Ski-Star Lindsey Vonn und Ex-Boxweltmeister Mike Tyson im Arthur Ashe Stadium zu. "Nightsession auf Ashe - mehr kann man nicht verlangen", schwärmte Siegemund im Interview noch kurz vor Spielbeginn.

Match wird zur Nervenprobe

Sie hatte sich für die schwere Aufgabe gegen die Weltranglistensechste einen klaren Plan zurechtgelegt. Immer wieder ging Siegemund aggressiv ans Netz und ließ ihre Gegnerin mit Stoppbällen laufen. Im ersten Satz wirkte Gauff zusehends entnervt, nach 43 Minuten segelte eine Rückhand der 19-Jährigen zum überraschenden Satzgewinn für Siegemund ins Aus.

Das erste Spiel des zweiten Durchgangs wurde zur großen Nervenprobe, dauerte alleine 26 Minuten. Siegemund debattierte mit der Schiedsrichterin, Gauff nutzte den achten Breakball im Spiel, ging in Führung und holte sich den Satz souverän. Auch im dritten Durchgang gab Siegemund direkt zweimal ihren Aufschlag ab und musste sich trotz reichlich Gegenwehr geschlagen geben.

Als Weltranglisten-121. hatte sie sich durch die Qualifikation gekämpft, um überhaupt zum siebten Mal in ihrer Karriere bei den US Open dabei zu sein.

Siegemund wird bei den US Open noch im Damen-Doppel im Einsatz sein und hat auch für das Mixed gemeldet. Auf die Frage, ob sie erneut zu den US Open zurückkehren würde, antwortete sie: "Ich würde nur wiederkommen, weil es ein Slam ist. Aber bestimmt nicht, um den Leuten eine Show zu bieten. Wenn sie so agieren, verdienen sie keine Show. Ich bin geschockt." (dpa)