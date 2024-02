Spanische Liga prüft Auslandsvermarktung mit Bundesliga

Der mögliche Investoren-Einstieg in den deutschen Fußball ist ein emotionales Thema. In Spanien ist der Interessent bereits aktiv. Für die Vermarktung der Bundesliga könnte das Folgen haben.

Madrid.

Die spanische Fußball-Liga beschäftigt sich mit der Möglichkeit einer gemeinsamen Auslandsvermarktung mit der Bundesliga. "LaLiga führt tatsächlich eine Studie durch, um zu prüfen, ob es sich in bestimmten Märkten lohnen würde, wenn wir und die Bundesliga oder andere Ligen bei der Vermarktung unserer TV-Rechte kooperieren würden. Denn zusammen könnten wir vielleicht besser mit der Premier League mithalten", sagte LaLiga-Boss Javier Tebas der "Sport Bild" (Mittwoch). Die erste spanische Liga kooperiert bereits seit 2021 mit CVC - dem letzten verbliebenen Investor, der an einem Einstieg in die Deutsche Fußball-Liga interessiert ist, über den seit Wochen heftig gestritten wird.