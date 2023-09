Aktion mit angeblicher Brandt-Nummer sorgt für Belustigung

Fußballprofis sind für die Fans normalerweise schwer zu erreichen. Und Julian Brandt? Borussia Dortmund sorgt mit der angeblichen Handynummer des Nationalspielers für Aufregung - und Belustigung.

Dortmund. Einfach bei Nationalspieler Julian Brandt anrufen? Oder eine kurze Nachricht schreiben?

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit einer Marketingaktion rund um die angebliche Handynummer des 27-Jährigen für Belustigung und bei einigen BVB-Fans sicher auch für Aufregung gesorgt.

"Tach Sven, hier einmal die neue Nummer von Julian Brandt wie besprochen. Er weiß Bescheid, ruf einfach durch", schrieb der BVB im öffentlichen WhatsApp-Kanal des Vereins gefolgt von einer Handynummer. Dem Account folgen über drei Millionen Menschen, knapp 15.000 reagierten auf den Eintrag.

In den sozialen Medien wurde rege über die anscheinend immer besetzte Nummer diskutiert. Am Abend veröffentlichte der BVB ein Video mit Brandt am Handy und kündigte weitere Informationen für Mittwoch, um 19.09 Uhr an. (dpa)