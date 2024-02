Fan-Proteste gegen Investor: Clubs spenden Tennisbälle

Seit Wochen fliege aus Protest gegen einen Investoren-Einstieg bei der DFL immer wieder Tennisbälle auf die Spielfelder. Einige Vereine machen nun sinnvolle Dinge damit.

Berlin.

Die Fußball-Bundesligisten VfL Bochum und VfL Wolfsburg wollen die aus Protest gegen einen Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball-Liga aufs Spielfeld geworfenen Tennisbälle spenden. Wie Bochum bestätigte, gehen alle nutzbaren Bälle an eine Bochumer Schule und an das vereinseigene Projekt "Blau-Weißer Bewegungsraum", in dem Kinder aktiviert werden sollen.