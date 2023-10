Hamann im Disput mit Schiri-Sprecher: "Erzähl mir nichts"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist bei einer TV-Schalte mit dem Schiri-Sprecher des DFB mächtig in Rage geraten. Anlass ist ein Foul des Freiburgers Vincenzo Grifo.

Berlin.

Verärgert über eine Schiedsrichter-Entscheidung beim Bundesliga-Spiel in Freiburg hat sich TV-Experte Dietmar Hamann ein Wortgefecht mit DFB-Funktionär Alex Feuerherdt geliefert. "Wenn wir für so etwas keine Rote Karte geben, dann können wir aufhören", wetterte Hamann im Sky-Studio über ein Foul des Freiburgers Vincenzo Grifo an Cristian Gamboa vom VfL Bochum. Als der zugeschaltete Feuerherdt, Sprecher der DFB Schiri GmbH, die Gelbe Karte gegen Grifo verteidigte, konterte Hamann: "Alex, ihr dreht es euch so hin, wie ihr es braucht."