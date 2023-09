Jacksons Nachfolger Söderholm modernisiert EHC München

Toni Söderholm hat ein schweres Erbe angetreten. Der Finne ist Nachfolger von Don Jackson als Eishockey-Trainer in München - einen erfolgreicheren Coach in der DEL gibt es nicht. Was bringt der Neue?

München (dpa) - . Toni Söderholm (45) hat Meister EHC Red Bull München als Nachfolger von Erfolgstrainer Don Jackson einen ersten Modernisierungsschub verpasst.

"Es ist ein Generationsunterschied, was Technik und Medien betrifft. Don war eher von der alten Schule, er hat natürlich Videoanalysen gemacht, beim Toni sind aber viele Sachen etwas moderner. Das ist auch ganz normal, weil sich der Sport weiterentwickelt", erzählte Kapitän Patrick Hager der Deutschen Presse-Agentur vor der Saisoneröffnung in der Deutschen Eishockey Liga. "Jetzt kommen ein paar modernere Elemente mit rein." Hager nannte beispielsweise die Trainingssteuerung abseits vom Eis.

"Den Unterschied merkt man, alles andere ist bei beiden super professionell. Menschlich kann man über Don sowieso nichts sagen, sonst würdest du jahrelang nicht diese Erfolge feiern. Und menschlich mache ich mir beim Toni auch keine Sorgen", sagte Hager.

"Absolute Wunschlösung"

Jackson (67) ist als Trainer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) neunmal Meister geworden, er absolvierte sagenhafte 1072 DEL-Spiele als Coach und führte die Münchner 2019 als ersten deutschen Verein ins Finale der Champions League. Der US-Amerikaner arbeitet künftig in der Trainer-Entwicklung bei Red Bull.

Söderholm war 2016 unter Jackson bei der ersten Meisterschaft der Münchner noch als Spieler dabei. Zuletzt hatte der frühere Bundestrainer nur fünf Monate den Schweizer Spitzenclub SC Bern betreut.

"Er ist innovativ. Er hat viele Dinge im Kopf, die er umsetzen will", sagte EHC-Sportdirektor Christian Winkler über den Finnen Söderholm. "Er war unsere absolute Wunschlösung und daher sind wir wunschlos glücklich, ihn zu haben." (dpa)