Keine WM-Medaille für Doppelsitzer-Damen

Die deutschen Doppelsitzer-Rodlerinnen haben bei der WM in Altenberg nicht in die Medaillenspur gefunden. Den Titel holen sich zwei Österreicherinnen. Kritik gibt es vom Bundestrainer.

Altenberg.

Die deutschen Rodlerinnen sind bei der Weltmeisterschaft in Altenberg deutlich an den Doppelsitzer-Medaillen vorbeigefahren. Die Titelverteidigerinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal beendeten das Rennen am Samstag beim Sieg der Österreicherinnen Selina Egle und Lara Michaela Kipp nach zwei Patzern mit einem Rückstand von 4,079 Sekunden auf Rang 13. Silber holten Anda Upite/Zane Kaluma aus Lettland. Chevonne Chelsea Forgan und Sophia Kirkby aus den USA gewannen die Bronzemedaille.