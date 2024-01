Nach Last-Minute-Siegen: Alonso will weniger Nervenkitzel

In den ersten beiden Spielen des Jahres hat Bayer Leverkusen jeweils in der Nachspielzeit das Siegtor erzielt. "Große Siege" seien das, sagt der Trainer. Dennoch wünscht er sich früher Klarheit.

Leverkusen.

Nach zwei Last-Minute-Erfolgen in den ersten beiden Spielen des Jahres wünscht sich Trainer Xabi Alonso vom Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen demnächst etwas weniger Nervenkitzel. "Es ist nicht unser Ziel, immer in der letzten Minute zu gewinnen. Wir wollen unsere Arbeit früher tun", sagte Alonso nach den in der Nachspielzeit errungenen Siegen in Augsburg (1:0) und Leipzig (3:2) und vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Lächeln.