Niederlande beziehen EM-Quartier in Wolfsburg

Niedersachsen ist bei der Fußball-EM 2024 kein Spielort. Neben der Türkei wird aber noch eine andere prominente Mannschaft im nordwestlichen Bundesland ihr Quartier aufschlagen.

Wolfsburg. Die niederländische Nationalmannschaft bezieht ihr Quartier während der Fußball-Europameisterschaft in Wolfsburg. Das gab der Verband bekannt.

Bei dem Turnier im kommenden Jahr in Deutschland wird die Auswahl von Trainer Ronald Koeman im Ritz-Carlton-Hotel unterkommen und im AOK-Stadion der Wolfsburger Bundesliga-Frauen trainieren.

"Die Kombination aus Hotel und Trainingsmöglichkeiten erfüllt unsere Wünsche perfekt", sagte Koeman. "Weil wir die Anlage des VfL Wolfsburg nutzen können, verfügen wir über ein Trainingszentrum, das alle modernen Anforderungen erfüllt."

Die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg freuen sich über den prominenten Gast in der Bundesliga-Sommerpause. "Uns verbindet seit Jahren ein enger Kontakt zu vielen niederländischen Nationalspielerinnen und Nationalspielern in Wolfsburg", sagte VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer. "Ich bin mir sicher, sie werden sich bei uns wohl fühlen und sie können sich auf hervorragende Bedingungen in ganz Wolfsburg freuen."

Damit ist die Elftal um die Ex-Wolfsburger Wout Weghorst und Micky van de Ven sowie BVB-Profi Donyell Malen die zweite Nation, die bislang ihre Bleibe in Niedersachsen gewählt hat. Auch die türkische Nationalmannschaft bezieht ihr Quartier im nordwestlichen Bundesland. Die Türken werden während des Turniers in Barsinghausen bei Hannover wohnen.

Das Oranje-Team tritt am 16. Juni gegen den Playoff-Sieger A in Hamburg an, im zweiten Spiel geht es vier Tage später gegen Frankreich in Leipzig. Am letzten Gruppenspieltag steht das Duell gegen Österreich in Berlin an. Von Wolfsburg aus sind die drei Spielorte sehr gut zu erreichen. (dpa)