Fünf Jahre auf Reise: Ein Erzgebirger fährt mit dem Motorrad um die Welt

Ein 28-jähriger Pobershauer will sich seinen Traum erfüllen, mit dem Motorrad auf Weltreise zu gehen. Am 4. April 2022 ist er gestartet. Fünf Jahre lang soll ihn sein Motorrad - eine 700-Kubikzentimeter-Reiseenduro vom Typ Yamaha - sicher von Ort zu Ort, von Land zu Land bringen. In Wort, Bild und Video berichtet er regelmäßig für die "Freie Presse" von seiner Weltreise.

(Foto: Kristian Hahn)