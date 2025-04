Sudoku

Bei www.freiepresse.de kannst du täglich ein aktuelles und kostenloses Sudoku-Spiel knacken und deine grauen Zellen in Schwung bringen!

Spielanleitung

Beim Online-Spiel "Sudoku" von www.freiepresse.de ist Logik gefragt. Das Puzzlefeld besteht aus einem Quadrat, das in 3 x 3 Unterquadrate eingeteilt ist. Jedes Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt. Das Gesamtquadrat besitzt somit 81 (= 9 x 9) Felder. In einige dieser Felder sind zu Beginn Ziffern von 1 bis 9 eingetragen. Das Puzzle muss nun so vervollständigt werden, dass

in jeder Zeile,

in jeder Spalte und

in jedem der neun Unterquadrate

jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.



Die Lösung ist stets eindeutig. Einfach die freien Felder ausfüllen und auf Lösung überprüfen klicken. Unvollständig oder falsch ausgefüllte Rätsel können nicht an der Verlosung teilnehmen. Sollte sich doch einmal ein Fehler eingeschlichen haben, kann man einfach auf Spiel neu starten klicken.



Viel Spaß beim Rätseln!

