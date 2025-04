Mountainbike-Touren in Sachsen

will bis 2030 Deutschlands attraktivste-Region werden. Viele verschiedeneundwarten darauf, entdeckt zu werden. Ob Gebiete mit vielen kleineren Strecken wie der Elstrapark in der Westlausitz oder XXL-Mountainbike-Touren durch denwie der Stoneman Miriquidi , in Sachsen gibt es viel zu erleben.Die Trails und Touren haben einen unterschiedlichenund sind sowohl fürals auch fürgeeignet. MTB-Expertin Manuela Müller testet die besten Trails: Hier gibt es die schönstenvon Sachsen