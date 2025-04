Registrierung und digitale Abonnements

Wie kann ich mich registrieren?

Welche digitalen Abonnements der Freien Presse gibt es?

Was ist im digitalen Abonnement der Freien Presse enthalten?

Was tue ich, wenn ich bei der Registrierung keine Verifizierungsmail erhalten habe?

Wie erhalte ich nach der Bestellung meine Zugangsdaten, um das Digitalabo in vollem Umfang nutzen zu können?

Wo verwalte ich meine Nutzerdaten?

Ich möchte mein Passwort für das Digitalabo ändern - wie mache ich das?

Ich habe meinen Benutzernamen oder Passwort vergessen - was nun?

Ich bekomme die Fehlermeldung, dass meine E-Mail-Adresse bereits vergeben ist.

Darf ich meine Zugangsdaten zum Digitalabo an Freunde, Bekannte oder Verwandte weitergeben?

Kann ich die Ausgabe meiner Zeitung selbst ändern?

Kann ich mein Digitalabo auch im Ausland nutzen?

Was ist, wenn ich die digitale Freie Presse nicht mehr lesen möchte?

Wie sind die Kündigungsfristen geregelt?

Was bedeutet der Begriff "Freie Presse App"?

Auf welchen Geräten lässt sich die Freie Presse App nutzen?

Ab wann kann ich die aktuelle Ausgabe lesen?

Welche Ausgaben kann ich in der Freie Presse App lesen?

Welches Abo brauche ich, um das E-Paper zu lesen?

Was ist "Meine Ausgaben"?

Was ist der "Themen-Monitor"?

Was ist der "Merkzettel"?

Was ist das "Archiv"?

Was kann die Suchfunktion?

Kann ich Artikel drucken?

Kann ich das E-Paper auch offline nutzen?

Wie kaufe ich eine Einzelausgabe oder schließe ein Abo ab?





FAQ-Startseite

Wie kann ich mich registrieren?

Nachdem Sie eine Bestätigungsmail mit der Bestätigung zu Ihrem Bestellvorgang erhalten haben, erhalten Sie eine weitere E-Mail mit der Aufforderung zur Registrierung. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail und registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und vergeben Sie ein Passwort. Das sind Ihre Zugangsdaten, mit denen Sie alle Artikel auf freiepresse.de und in der Freien Presse App lesen, sowie das E-Paper nutzen können.

nach oben

Welche digitalen Abonnements der Freien Presse gibt es?

Digitalabo Standard: bietet Ihnen Zugang zu allen Artikeln auf freiepresse.de und alle Inhalte in der Freie Presse App. Aktuelle Empfehlungen aus der Redaktion erhalten Sie früh-morgens über den täglichen Newsletter.

Digitalabo Premium: bietet Ihnen Zugang zu allen Artikeln auf freiepresse.de, alle Inhalte in der Freie Presse App sowie das E-Paper in traditioneller Zeitungsoptik. Aktuelle Empfehlungen aus der Redaktion erhalten Sie früh-morgens über den täglichen Newsletter.

Digitalpaket: Sie erhalten Zugang zum E-Paper, zu freiepresse.de und zur Freie Presse APP. Bei dem Digitalpaket erhalten Sie zusätzlich ein Gerät Ihrer Wahl, auf welchem Sie die Inhalte Ihres Digitalabo Premium nutzen können. Eine aktuelle Übersicht über unsere digitalen Angebote finden Sie hier.

nach oben

Was ist im digitalen Abonnement der Freien Presse enthalten?

Eine aktuelle Übersicht über unsere digitalen Angebote finden Sie hier.

nach oben

Was tue ich, wenn ich bei der Registrierung keine Verifizierungsmail erhalten habe?

Beachten Sie bitte, dass es, je nachdem welchen Mail-Anbieter Sie nutzen, zu Verzögerungen beim Empfang der Verifizierungsmail kommen kann. Wenn Sie auch nach kurzer Wartezeit noch keine E-Mail von uns erhalten haben und Sie Ihren Spam-Ordner geprüft haben, melden Sie sich bitte bei uns. Entweder per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0800 80 80 123.

Erreichbarkeit:

Montag bis Freitag von 7:00 bis 16.00 Uhr

Samstag von 7:00 bis 12:00 Uhr

nach oben

Wie erhalte ich nach der Bestellung meine Zugangsdaten, um das Digitalabo in vollem Umfang nutzen zu können?

Wenn Sie Ihr Digitalabo bestellen, legen Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort fest. Danach werden Sie von uns als neuer Nutzer angelegt und erhalten daraufhin eine Bestätigungsmail mit der Information, dass Ihr Bestellvorgang erfolgreich war. Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort benötigen Sie, um ohne Artikelbegrenzung auf www.freiepresse.de und in der Freie Presse App lesen, sowie das E-Paper nutzen können.

nach oben

Wo verwalte ich meine Nutzerdaten?

Melden Sie sich bitte für die Verwaltung Ihrer Nutzdaten auf www.freiepresse.de wie gewohnt an. Sie können dann in Ihrem Nutzerprofil Ihre Daten unter "Mein Profil" verwalten.

nach oben

Ich möchte mein Passwort für das Digitalabo ändern - wie mache ich das?

Wenn Sie bereits angemeldet sind, klicken Sie bitte hier. Ansonsten melden Sie sich unter www.freiepresse.de/profil wie gewohnt an und klicken anschließend auf "Passwort ändern". Sie werden nun aufgefordert ein neues Passwort zu vergeben.

nach oben

Ich habe meinen Benutzernamen oder Passwort vergessen - was nun?

Ihr Benutzername ist die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich für das Abonnement angemeldet haben. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier eine E-Mail mit einem Aktivierungslink zur Vergabe eines neuen Passwortes an Ihre E-Mail-Adresse anfordern. Falls Sie eine nicht mehr aktuelle E-Mail-Adresse verwendet haben oder nicht mehr wissen, welche E-Mail-Adresse Sie hinterlegt haben, wenden Sie sich bitte an [email protected] - wir sind gerne für Sie da.

nach oben

Ich bekomme die Fehlermeldung, dass meine E-Mail-Adresse bereits vergeben ist.

In den meisten Fällen heißt diese Meldung, dass Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit dieser E-Mail-Adresse auf freiepresse.de, in unserer App oder auf einem unserer Partnerportale (erzgebirge.de/vogtland.de) registriert haben. Wenn dies der Fall ist, sind Sie bereits registriert und können sich direkt anmelden. Gehen Sie hierzu bitte auf "Login" und melden sich mit Ihrem ursprünglich vergebenen Passwort an. Wenn Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen sollten, klicken Sie bitte auf den Link "Passwort vergessen" auf der Login-Maske. Wir senden Ihnen umgehend einen Link zum Erstellen eines neuen Passwortes an Ihre E-Mail-Adresse.

nach oben

Darf ich meine Zugangsdaten zum Digitalabo an Freunde, Bekannte oder Verwandte weitergeben?

Ihr digitales Abonnement erlaubt den Zugriff innerhalb der eigenen Familie auf bis zu 5 Geräten. Eine Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist nicht gestattet und führt zu einer Vertragsverletzung, die ggf. geahndet wird.

nach oben

Kann ich die Ausgabe meiner Zeitung selbst ändern?

Zu diesem Zeitpunkt ist es leider nicht möglich, die Lokalausgabe selbstständig anzupassen. Sollten Sie die falsche Ausgabe bei der Einrichtung gewählt haben, dann wenden Sie sich bitte an [email protected].

nach oben

Kann ich mein Digitalabo auch im Ausland nutzen?

Ja, Sie können Ihr Digitalabo an jedem Ort zu jederzeit nutzen. Zum Herunterladen neuer Ausgaben und bei der Nutzung der Freie Presse App oder unserer Webseite benötigen Sie immer eine Internetverbindung.

nach oben

Was ist, wenn ich die digitale Freie Presse nicht mehr lesen möchte?

Wir bedauern, dass Sie Ihr Abonnement nicht weiter nutzen und kündigen möchten. Rufen Sie uns einfach unter der Telefonnummer 0800 8080123 an. In der Regel sind Abonnements der digitalen Freien Presse mit einer Vorlaufzeit von 7 Tagen zu Monatsende kündbar. Manche Abonnements (wie beispielsweise unser Digitalpaket) sind erst nach Ablauf der Mindestlaufzeit kündbar.

nach oben

Wie sind die Kündigungsfristen geregelt?

Bei digitalen Abonnements gilt i.d.R. eine Kündigungsfrist von 7 Tagen zu Monatsende. Abweichend hiervon sind Print-Abonnements und Abonnements mit Mindestbezugszeit. Bitte entnehmen Sie alle Informationen zu den Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen den AGBs.

nach oben

Was bedeutet der Begriff "Freie Presse App"?

Der Begriff "App" steht für Application (engl.). Es bedeutet, dass man verschiedene Applikationen/Anwendungen auf bestimmte mobile Geräte herunterladen kann. Es ist ein ausführbares Programm, bei dem die Darstellungen und Funktionen optimal auf die Nutzung mit dem Smartphone oder Tablet angepasst ist. "Freie Presse App" ist der Name der App, welche für die Betriebssysteme IOS und Android für Ihr jeweiliges Gerät im App Store (Apple/IOS) oder Google Play Store (Android (bspw. Samsung)) zum Download verfügbar ist. Mit der Freie Presse App haben Sie im Digitalabo Zugriff auf alle FP+ Artikel und das Freie Presse E-Paper.

nach oben

Auf welchen Geräten lässt sich die Freie Presse App nutzen?

Sie können die Freie Presse App auf Ihrem Tablet oder Smartphone nutzen. Das E-Paper ist hervorragend für die Anwendung auf Mobilgeräten geeignet. Zusätzlich können Sie das E-Paper auch auf Ihrem Computer/PC über Ihren Internetbrowser (z.B. Google Chrome, Firefox oder Safari) lesen.

nach oben

Ab wann kann ich die aktuelle Ausgabe lesen?

Jede Ausgabe von Montag bis Samstag steht am Vorabend ab 20:15 Uhr zur Verfügung.

nach oben

Welche Ausgaben kann ich in der Freie Presse App lesen?

Nach der erfolgreichen Registrierung Ihres Digitalabonnements wählen Sie die Lokalausgabe je nach Wohnort oder Wunschregion. Bitte wählen Sie hier mit Bedacht aus, da die Lokalausgabe im Nachhinein nur durch unsere Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen geändert werden kann. Sie erhalten standardgemäß Zugriff auf alle Ausgaben der letzten 14 Tage. Es besteht die Möglichkeit einzelne Ausgaben zu archivieren - diese stehen Ihnen dann unbegrenzt zur Verfügung.

nach oben

Welches Abo brauche ich, um das E-Paper zu lesen?

Um das E-Paper lesen zu können benötigen Sie das Digitalabo Premium.

nach oben

Was ist "Meine Ausgaben"?

Unter "Meine Ausgaben" finden Sie alle Ausgaben der Freien Presse, die Sie heruntergeladen/gelesen haben. Wenn Sie Ausgaben nicht länger speichern möchten, können Sie diese über die "Bearbeiten"-Funktion aus Ihrem persönlichen Archiv löschen.

nach oben

Was ist der "Merkzettel"?

Auf dem Merkzettel können Sie sich Artikel und ganze Zeitungsseiten speichern, die sie später lesen wollen oder einfach interessant finden.

nach oben

Was ist das "Archiv"?

Im Archiv werden alle Ausgaben gespeichert, die Sie gelesen haben. Ausgaben der letzten 14 Tage, die Sie nicht heruntergeladen haben, stehen Ihnen unter "alle Ausgaben" im Archiv zur Verfügung.

nach oben

Was kann die Suchfunktion?

Die Suche innerhalb der App umfasst die jeweils ausgewählte E-Paper-Ausgabe oder den News-Bereich. Wenn Sie mehrere Begriffe kombinieren möchten, trennen Sie diese durch Leerzeichen ohne Komma voneinander ab. Die App wird dann nach Artikeln mit dem Schlagwort A und dem Schlagwort B suchen.

nach oben

Kann ich Artikel drucken?

Wählen Sie einfach den gewünschten Artikel aus und klicken Sie am oberen Bildschirmrand auf das kleine Druckersymbol. Sie können ebenfalls ganze Seiten als PDF speichern oder per E-Mail senden.

nach oben

Kann ich das E-Paper auch offline nutzen?

Das Lesen der aktuellen E-Paper Ausgabe ist nur dann ohne Internetverbindung lesen, wenn Sie sich die entsprechende Ausgabe zuvor heruntergeladen haben. Sie benötigen also für den kurzen Ladevorgang eine Internetverbindung. Dass Sie im Offline-Modus sind, erkennen Sie daran, dass beim Start der App die Meldung "Die Verbindung zum Server konnte nicht aufgebaut werden, FP E-Paper startet mit dem vorhandenen Inhalt." erscheint. Im Offline-Modus können Sie ausschließlich vorhandene Ausgaben lesen/sich vorlesen lassen - alle anderen Funktionen (Suche, Herunterladen von Ausgaben etc.) sind dann nicht verfügbar.

nach oben

Wie kaufe ich eine Einzelausgabe oder schließe ein Abo in der App ab?

Wenn Sie eine Ausgabe der Freien Presse kaufen oder ein Abo abschließen möchten, tippen Sie auf die angezeigte Titelseite der Ausgabe oder auf den "Kaufen"-Button unterhalb der Zeitung. Anschließend erscheint der "Kaufen"-Dialog. Nun können Sie wählen, ob Sie die Ausgabe im Einzelkauf erwerben möchten. Die Zahlung erfolgt dann über die von Ihrem App-Store bevorzugte Zahlungsweise (Apple Pay, Google Pay).

nach oben