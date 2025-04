Technische Fragen

Bei Fragen, technischen Problemen oder Anmerkungen rund um die Freie Presse App und freiepresse.de helfen wir Ihnen gerne weiter. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail. Wenden Sie sich bitte an: [email protected] .

Wenn Sie bei der Anmeldung den Hinweis sehen, dass Ihr Benutzerkonto noch nicht aktiviert worden ist, gehen Sie bitte in Ihr E-Mail-Postfach und klicken Sie auf den Link in Ihrer Verifizierungsmail. Ihr Konto wird daraufhin aktiviert und Sie können sich anmelden. Bitte prüfen Sie auch den Spam-Ordner Ihres E-Mail-Postfachs.

Ich benötige Hilfe bei der Einrichtung meines Gerätes.

Bitte schauen Sie sich im ersten Schritt unsere Erklärvideos an. Diese finden Sie hier. Sollten Sie im Anschluss weiterhin Probleme bei der Einrichtung Ihres Gerätes und der App haben, wenden Sie sich bitte per Mail an unser Support-Team ([email protected]). Kommen Sie gern auch in Ihren nächstgelegenen Freie Presse Shop. Diesen finden Sie unter https://freiepresse.de/vorort.