Eintracht-Neuzugang van de Beek: "Ein neues Kapitel"

Der Niederländer Donny van de Beek will seiner Fußball-Karriere bei Eintracht Frankfurt einen neuen Schub geben. Er hofft zudem auf die Rückkehr in das Nationalteam.

Frankfurt/Main. Für den Niederländer Donny van de Beek ist das Engagement bei Eintracht Frankfurt ein Neuanfang nach drei wenig erfolgreichen Jahren bei Manchester United.

"Ich habe das Gefühl, dass es ein guter Platz für mich ist", sagte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler bei seiner offiziellen Vorstellung beim Fußball-Bundesligisten. "Es ist ein neues Kapitel und eine neue Herausforderung."

Die Eintracht hat ihn bis zum Saisonende vom Premier-League-Club ausgeliehen und danach eine Option, ihn fest zu verpflichten. In Manchester gehörte van de Beek in dieser Spielzeit nicht zu den Stammspielern und bestritt nur zwei Pflichtspiele in England.

Mit dem Wechsel nach Frankfurt ist auch seine Hoffnung verbunden, mit Blick auf die Europameisterschaft in diesem Jahr in Deutschland wieder in die Nationalmannschaft zurückzukehren. Zuletzt hatte er im März 2021 für die Niederlande gespielt.

"Alles ist möglich, aber mein Fokus liegt zuerst auf Eintracht Frankfurt", sagte van de Beek. "Jeder will im Nationalteam spielen. Wichtig ist zunächst, viele Spiele zu machen." Für das erste Bundesligaspiel am 13. Januar bei RB Leipzig fühlt er sich zumindest physisch gerüstet: "Ich habe die letzten Monate in Manchester hart trainiert und bin fit." (dpa)