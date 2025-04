Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland

Nach der WM 2006 und der WM der Frauen 2011 ist die EM 2024 das nächste große Fußballturnier in Deutschland. Die Europameisterschaft 2021 wurde in mehreren Ländern ausgetragen, nun ist Deutschland der alleinige Ausrichter.

EM 2024: Eröffnungsspiel am 14. Juni

Fest steht: Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber bereits für die EM 2024 qualifiziert und spielt das EM-Eröffnungsspiel in der Münchner Allianz Arena am 14. Juni 2024 gegen Schottland.

Red Bull Arena in Leipzig ist EM-Stätte

Die Spiele der UEFA EURO 2024 werden in zehn verschiedenen Städten und Stadien in Deutschland stattfinden, darunter auch in der Red Bull Arena in Leipzig. Das Finale der Europameisterschaft wird am 14. Juli im Olympiastadion Berlin ausgetragen. Gastgeber Deutschland konnte sich den Titel bereits dreimal (1972, 1980, 1996) holen und ist damit zusammen mit Spanien Rekordhalter. 2021 hatte sich Italien im Finale im Wembley-Stadion in London gegen England durchgesetzt.

EM 2024 in Deutschland: Die Gruppen

24 Nationalteams spielen im Sommer 2024 um den EM-Titel. Deutschland bestreitet das Eröffnungsspiel gegen Schottland in der Gruppe A. Am 19. Juni empfängt die DFB-Elf Ungarn in Stuttgart und am 23.Juni die Schweiz im Deutsche-Bank-Stadion in Frankfurt.

In Gruppe B sind mit Spanien, Kroatien und Europameister Italien gleich drei Hochkaräter des europäischen Fußballs vertreten. Spannend wird es auch in Gruppe D, neben Österreich und den Niederlanden ist auch Favorit Frankreich vertreten.

Die EM-Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Deutschland, Schottland, Ungarn Schweiz

Deutschland, Schottland, Ungarn Schweiz Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien

Spanien, Kroatien, Italien, Albanien Gruppe C: Slowenien, Dänemark, Serbien, England

Slowenien, Dänemark, Serbien, England Gruppe D: Frankreich, Niederlande, Polen, Österreich

Frankreich, Niederlande, Polen, Österreich Gruppe E: Belgien, Rumänien, Slowakei, Ukraine

Belgien, Rumänien, Slowakei, Ukraine Gruppe F: Georgien, Portugal, Tschechien, Türkei

Der Zeitplan für die EM 2024 in Deutschland

Alle Termine der Europameisterschaft 2024 im Überblick: