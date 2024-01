Gündogan über Siegtor für Barça: "Verantwortung übernommen"

Nervenstark und gewieft: In der Nachspielzeit sichert Ilkay Gündogan dem FC Barcelona drei Punkte. Euphorisch wird er deswegen aber nicht.

Las Palmas. Ilkay Gündogan vom FC Barcelona hat sich vor seinem Siegtreffer per Elfmeter gegen UD Las Palmas den gegnerischen Torwart genau ausgeguckt.

"Ich habe gespürt, dass der Torhüter ein bisschen den Druck hatte, zumindest in eine Richtung zu springen. Ich war fast sicher, dass er abtaucht, also bin ich auf Nummer sicher und auf die Mitte gegangen", sagte der deutsche Nationalspieler: "Das ist zum Glück aufgegangen."

Gündogan bescherte Barça mit seinem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3) das 2:1 gegen Las Palmas am Donnerstagabend. "Ich habe die Verantwortung übernommen, aber ich hatte das Gefühl, dass jeder andere auch bereit gewesen wäre."

Zuvor war der Mittelfeldspieler im Strafraum vom ehemaligen Leverkusener Bundesligaprofi Daley Sinkgraven im Luftduell leicht geschubst worden. Der Niederländer sah dafür die Rote Karte. Zuvor hatte Ferran Torres (55.) die Führung der Gastgeber durch Munir El Haddadi (12.) ausgeglichen.

"Aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit haben wir es verdient", sagte Gündogan über die erneute Aufholjagd innerhalb eines Spiels: "Von der Erfahrung der Saison her sind wir in der Lage, das zu tun. Und wir haben es wieder getan." Der 33-Jährige kritisierte aber auch die schwache Vorstellung im ersten Durchgang: "Wir kamen in den Situationen immer zu spät."

Auf Tabellenplatz drei der spanische Primera División hat Titelverteidiger Barcelona sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid und Überraschungsteam FC Girona. Doch auf das Top-Duo wollte Gündogan nicht blicken: "Es klingt ein bisschen simpel, aber: Immer auf das nächste Spiel fokussieren." (dpa)