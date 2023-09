Nach 0:2-Sätzen: Djokovic in Nachtschicht bei US Open weiter

Gegen seinen serbischen Landsmann Laslo Djere liegt Novak Djokovic bei den US Open schon mit zwei Sätzen hinten. Mit einem Kraftakt kommt der Topfavorit weiter - ein Geheimnis ist ein Selbstgespräch.

New York. Nach geglückter Nachtschicht klopfte sich Novak Djokovic erleichtert aufs Herz. Der Topfavorit vermied mit viel Mühe sein frühestes Scheitern bei den US Open seit 2006 und zog nach einem Kraftakt ins Achtelfinale ein.

Der 36 Jahre alte Serbe bezwang seinen Landsmann Laslo Djere im Nachtmatch mit 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. Djokovic verwandelte nach 3:45 Stunden um 1.32 Uhr seinen zweiten Matchball.

Damit darf der dreimalige US-Open-Sieger in New York weiter hoffen, seinen Rekord im Herren-Tennis von 23 Grand-Slam-Titeln auszubauen. In der Runde der besten 16 trifft Djokovic auf den kroatischen Qualifikanten Borna Gojo.

Das sagte Djokovic

"Ich habe eine Botschaft gesendet zum Rest des Felds: Ich kann immer noch fünf Sätze spielen, tief in der Nacht", sagte Djokovic in den Katakomben des Arthur Ashe Stadiums vor der Kabine und verriet ein Erfolgsrezept: "In einer Pause habe ich mir selbst im Spiegel einen kleinen Peptalk verpasst, habe über mich selbst gelacht, weil ich so sauer auf mich war."

So lief das Match

Djokovic hatte von Anfang an Probleme, gab direkt sein erstes Aufschlagspiel ab. Djere spielte stark, machte kaum Fehler - doch der große Favorit wirkte nicht auf der Höhe seiner Fähigkeiten. Immer wieder kühlte sich Djokovic mit einem Eisbeutel Arme und Nacken, massierte sich die Oberschenkel.

Als ihm im dritten Satz erst sein zweites Break zum 2:0 gelang, forderte der 36-Jährige das Publikum gestenreich zum Jubeln auf. Djokovic returnierte besser, nun hatte Djere zu kämpfen. Als Djokovic im entscheidenden Satz das Break zum 2:0 schaffte, warf Djere frustriert den Schläger zu Boden. Selbst nach mehr als dreieinhalb Stunden zeigten beide noch begeisternde Ballwechsel, am Ende entschied die Erfahrung von Djokovic.

Djokovic als Kämpfer

In seiner langen Karriere bog Djokovic zum insgesamt achten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Sieg um. Bei den US Open war ihm dies zuletzt 2011 gegen den Schweizer Roger Federer im Halbfinale gelungen.

Der Gegner

Die beiden Landsmänner kennen sich schon lange. Djokovic lud Djere vor acht Jahren, als dieser noch nicht mal unter den ersten 250 der Welt stand, zum gemeinsamen Doppel in Dubai ein. Seitdem trainieren beide öfter miteinander, spielten zusammen im Davis Cup.

So geht es für Djokovic weiter

Der Weltranglisten-105. Gojo steht bei seiner ersten US-Open-Teilnahme überhaupt überraschend im Achtelfinale. Dabei gab der 25-Jährige bei seinen drei Siegen noch keinen Satz ab, traf aber bislang noch auf keine Topprofis. Auf dem angestrebten Weg ins Finale sind mehrere hoch eingeschätzte mögliche Gegner bereits gescheitert. Angeführt vom Weltranglistenneunten Taylor Fritz, einem möglichen Viertelfinalgegner, sind insgesamt noch vier Amerikaner in der Hälfte der Auslosung von Djokovic vertreten. (dpa)