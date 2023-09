Pesic: Liga profitiert jetzt schon von WM-Titel

Welche Vorteile kann die Basketball-Bundesliga aus dem WM-Titel des Nationalteams in Manila ziehen? Geht es nach Bayerns Geschäftsführer Pesic, sind die Folgen schon jetzt spürbar.

München. Basketball-Funktionär Marko Pesic glaubt jetzt schon an einen positiven Effekt des überraschenden WM-Titels auf die Bundesliga.

"Die Liga profitiert sicher jetzt schon davon, weil es teilweise die Früchte der Arbeit der Vereine sind. Ich finde, wir sind alle auf einem sehr guten Weg", sagte Pesic der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start der neuen Saison am Mittwoch. Der Geschäftsführer von Titelfavorit FC Bayern München sieht auch den TV-Vertrag mit dem neuen Medienpartner Dyn als Zeichen der Hoffnung, dass das Interesse über die vergangenen Jahre schon vor dem WM-Titel gewachsen ist.

"So wie wir uns entwickeln, kann man es unter das Motto 'langsam aber sicher' stellen. Wir sind auf einem guten Weg und wir müssen auf diesem Weg bleiben", sagte Pesic. Das Nationalteam von Bundestrainer Gordon Herbert hatte bei der WM in Asien nach acht Siegen aus acht Spielen vollkommen unerwartet WM-Gold gewonnen. Es war der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Basketballs. Die Liga selbst hofft nun auf nachhaltige Effekte in der folgenden Saison. "Der WM-Titel gibt Schub und Rückenwind", sagte Liga-Geschäftsführer Stefan Holz. (dpa)