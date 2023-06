Eine einzigartige Markenvielfalt, professioneller Werkstatt-Service und die beste Beratung in Chemnitz überzeugen gleichermaßen Freizeitradler wie Wettkampf-Profis.

Radfahren wird immer beliebter. Die Gründe liegen auf der Hand: Wer Fahrrad fährt, bleibt länger gesund und tut auch etwas für die Umwelt.

Doch welches Rad entspricht den individuellen Anforderungen? Auf der Suche nach Antworten und neuen Rädern zieht es Chemnitzerinnen und Chemnitzer am liebsten in die Markthalle zu Fahrrad XXL Emporon, wo die Markenvielfalt ihresgleichen sucht.

"Wir haben in der Stadt mit Abstand die größte Auswahl an Marken und Modellen. Vom Freizeitradler über den Hobbysportler bis zu Highend-Profis, die an Wettkämpfen teilnehmen, finden alle das perfekte Fahrrad für die eigenen Ansprüche - ob Rennrad-Sportler, urbaner Citybiker, Trekkingrad-Liebhaber oder E-Bike-Fahrer. Knapp 2.000 Räder können am Standort auf der hauseigenen Teststrecke sofort ausprobiert werden. Weitere 35.000 befinden sich in unserem Zentrallager", erklärt Filialleiter Denny Haase stolz.

Über 2.000 unterschiedliche Fahrräder Vorort und weitere 35.000 im Zentrallager - bei Fahrrad XXL können alle Wünsche erfüllt werden. | Foto: Rico Hinkel

Das Beste: Das auserwählte Rad kann ohne lange Wartezeiten gleich mitgenommen werden, denn individuelle Umbauten erfolgen zeitnah vor Ort.

Aufmerksame Berater

"Bei dieser Vielfalt, die wir vor Ort bieten, ist eine kompetente Beratung das A und O", so Denny Haase. "Ein Großteil unseres Personals kümmert sich darum, dass die Kundinnen und Kunden ein nach ihren Bedürfnissen und Ansprüchen perfektes Fahrrad finden. Zuhören, aufmerksam sein, Wünsche erkennen", zählt der Filialleiter die Attribute auf, die bei der Kundenberatung enorm wichtig sind. "Schließlich soll Radfahren auch nach einer Stunde im Sattel noch Spaß machen", schmunzelt Denny Haase.

Alle Fahrräder können auf der hauseigenen Teststrecke ausprobiert werden. | Foto: Rico Hinkel

Eine hervorragende Bedarfsanalyse sei die Basis, um das umfangreiche Angebot für die Kunden auf eine überschaubare Menge zu reduzieren. Haase: "Bei drei bis vier Modellen, die zu den individuellen Bedürfnissen passen, fällt die Wahl schließlich viel leichter."

Zubehör, Kleidung und ein Trendthema: Bikepacking

Auf der rund 2.500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche führt der Komplettanbieter neben einer großen Auswahl an Fahrrädern auch ein umfangreiches Sortiment an Fahrradzubehör und -bekleidung.

Von Helmen und Fahrradschlössern über Fahrradtaschen bis hin zu Ersatzteilen und Werkzeugen finden Radfahrerinnen und Radfahrer alles, was sie für das Fahrrad und Radtouren benötigen.

Auch beim Fahrradzubehör werden alle Kunden fündig. | Foto: Rico Hinkel

"Die Radreise wird immer beliebter und auch zum Camping oder in den Urlaub wird das Fahrrad zunehmend mitgenommen. Folglich boomt auch das Thema Bikepacking", erzählt Denny Haase. So gibt es mittlerweile Taschen für Lenker, Sattel, Gabel oder den Rahmen in unterschiedlichen Grössen mit unterschiedlichen Packvolumen für unterschiedliche Bedürfnisse. Wer für die kommende Abenteuerreise bestens gewappnet sein möchte, lässt sich hierbei am besten beraten.

Professionelle Werkstatt-Leistungen auch ohne Termin

Während sich die Mitarbeiter im Servicebereich vor Ort um die Umbauten und individuellen Einstellungen kümmern, sorgt das Werkstatt-Team von Fahrrad XXL für größere Reparaturen und Instandhaltungen: Von den Bremsen über die Kette bis zur Gangschaltung und der Wartung der elektrischen Teile von E-Bikes werden hier täglich bis zu 60 Fahrräder professionell unter die Lupe genommen.

Fahrrad XXL ist dabei sogar Service-Partner der Hersteller Shimano und Bosch. Das heißt, Mitarbeiter werden von den Unternehmen besonders geschult, um vor Ort einen hochwertigen Service gewährleisten zu können.

Von Umbauten & individuellen Einstellungen bis zu größere Reparaturen & Instandhaltungen, das Team von Fahrrad XXL steht für eine vollumfängliche Betreuung. | Foto: Rico Hinkel

Denny Haase: "Wir arbeiten auch ohne Termine. Einfach vorbeikommen und das Fahrrad in die Reparatur geben. Wir haben alle gängigen Ersatzteile auf Lager und können die Räder zeitnah reparieren. In der Regel dauert das nicht länger als drei bis vier Werktage."

Bestens betreut von der Annahme bis zur Abholung

Bemerkenswert: in der Werkstatt sorgt sich ein fünfköpfiges Team pro Rad für einen reibungslosen Ablauf.

Nach der Annahme, begutachtet ein Dispatcher den Schaden und erstellt eine Preisprognose. Während im Anschluss der Monteur das Fahrrad repariert, kümmert sich ein weiterer Mitarbeiter um die Herausgabe.

Alle Reparaturen werden bei Fahrrad XXL von echten Profis durchgeführt. | Foto: Rico Hinkel

Ein kompetenter Kundenservice steht zudem bei allen Fragen jederzeit beratend zur Seite. "Dass wir alles über separate Stationen bewältigen, ist in dieser Form einmalig und wird von unseren Kundinnen und Kunden sehr geschätzt."

So auch Angela Simon, die ihr Fahrrad bei Fahrrad XXL stets in guten Händen weiß. "Das reicht vom einfachen Platten bis zu komplexeren Problemen - hier wird mir immer geholfen. Das Personal ist freundlich und nimmt sich viel Zeit für die Beratung. Apropos: Die kompetente und individuelle Beratung ist eine weitere Stärke des Teams vom Fahrrad XXL.

Zusatzangebote: Finanzierung, Leasing, Versicherung

Das Lieblingsrad ist gefunden, doch der Preis übersteigt den aktuellen Geldbeutel? Kein Problem, denn bei Fahrrad XXL kann man auch ganz entspannt in Raten zahlen.

Die beliebteste Variante, um das Rad zu finanzieren lautet "36:0". Heißt: Die Finanzierung läuft über 36 Monate und ist mit null Zusatzkosten wie etwa Zinsen verbunden. Auch vorzeitige Rückzahlungen und Zahlpausen sind gebührenfrei möglich.

Wenn das Wunschrad gefunden wurde, kann es bequem finanziert oder geleast werden. | Foto: Rico Hinkel

Ebenfalls gerne genutzt: Die Möglichkeit, ein Fahrrad oder das E-Bike über einen Zeitraum von drei Jahren zu leasen. "Mit dem Fahrrad-Leasing werden Fahrräder einfach und kostengünstig über den Arbeitgeber bezogen. Das Rad kann dann auch privat genutzt werden und wird einfach monatlich per Gehaltsumwandlung bezahlt. Dieses Angebot nutzen immer mehr Unternehmen, um ihren Mitarbeitern einen Mehrwert bieten zu können", weiß Denny Haase.

Und wer sein Rad allumfassend absichern möchte, entscheidet sich am besten für die zusätzliche Wertgarantie, die auch nach dem Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung einen Rundumschutz bietet. Inbegriffen sind neben den Reparaturkosten auch Akkuschutz, Diebstahlschutz sowie ein Pick-up-Service bei Unfällen und Pannen. Bei Leasing-Rädern ist die Wertgarantie übrigens inklusive.

Noch Fragen? Dann hilft das Team per Live Chat gerne weiter.

Unter unter www.fahrrad-xxl.de/filiale/chemnitz werden Fragen zwischen 10 und 20 Uhr ganz unkompliziert beantwortet. Einfach unten rechts auf "Support & Live Chat" klicken und loslegen.

