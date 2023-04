Ob für Fenster, Türen oder andere Anwendungen - die Glaserei Braun aus Pockau entwirft individuelle Lösungen aus Glas.

Kaum ein Material ist faszinierender und vielseitiger als Glas. Es ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern in vielen Bereichen auch einfach praktisch und funktional. Kein Wunder, dass Glas seit Jahrtausenden in den verschiedensten Kulturen Anwendung findet. Auch die Glaserei Roger Braun im erzgebirgischen Pockau lebt die Inspiration dieses Werkstoffs seit mehr als 35 Jahren - und zwar in allen Facetten.

Das Unternehmen bietet seinen Kundinnen und Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und Produkten, die auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind - von der Reparatur von Glasschäden an Fenstern und Türen über die Anfertigung von individuellen Spiegeln und Glaszuschnitten bis hin zur Montage von Ganzglasanlagen in jeder Form und Funktion.

Sie träumen von der vollverglasten Duschkabine im Badezimmer, einer Balkonverglasung oder gar einem Wintergarten? Alles kein Problem für den kompetenten Ansprechpartner aus Pockau, der jahrzehntelange Erfahrung mit modernsten Technologien vereint.

Höchste Qualität von funktional bis künstlerisch

Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen regionalen aber auch überregionalen Tischlern, Schlossern und anderen Handwerkern reicht das Portfolio des Unternehmens bis zur Herstellung von modernen Glasmöbeln bis hin zu individuellen hergestellten Geschenken aus Glas. Darüber hinaus deckt die traditionelle Glaserei Roger Braun alle Leistungen einer Glaserei ab und hat sich dabei vor allem auf die Handwerkskunst der Bleiverglasung und Messingverglasung spezialisiert - eines der ältesten Verfahren großflächige Verglasungen herzustellen.

Für die Verglasung von Fenstern und Türen stehen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, die auf persönliche Vorstellungen abgestimmt und ausgearbeitet werden. Unter Verwendung hochwertiger Gläser entstehen in kompletter Handarbeit langlebige Kunstwerke. Natürlich restauriert oder repariert das Team der Glaserei Roger Braun auch bereits vorhandene Verglasungen.

Individuelle Glasplatten. Foto: Glaserei Roger Braun

Handwerk zwischen Tradition und Moderne

Der Hang zum Künstlerischen zeichnete sich bereits in den Anfängen des Meisterbetriebs ab. Zur Gründung im Jahr 1987 standen bei Glasermeister Roger Braun zunächst Restaurierungen von Kirchenfenstern und die Anfertigung von echten Bleiverglasungen und Glasplatten im Fokus. Noch heute sind die handgefertigten Bleiverglasungen einzigartige Kunstwerke, die sowohl traditionelle als auch moderne Designs verkörpern können. Ob für Fenster, Türen oder andere Anwendungen - das Team entwirft individuelle Bleiverglasungen, die Räume aufwerten und für einen echten Wow-Effekt sorgen.

In den Folgejahren erweiterte das Team sein Angebot um neue Bereiche wie Reparaturverglasungen für Privatleute und die Sandstrahltechnik, wodurch nun auch Glastüren einen perfekten Sichtschutz bieten. Die sandgestrahlten Gläser und Glaserzeugnisse aus eigener Produktion werden mittlerweile auch an Tischlereien und Metallbauer in der Umgebung geliefert. Auch Glasbau- und Montagearbeiten aller Art gehörten schon bald zum täglichen Geschäft. Ebenso ein weiteres Steckenpferd des Betriebs: Ganzglasanlagen.

Für mehr Licht und Ästhetik im Leben: Ganzglasanlagen

Ganzglasanlagen werden aufgrund ihrer ästhetischen Wirkung und der Fähigkeit, natürliches Licht in einen Raum zu lassen, oft in der modernen Architektur eingesetzt. Diese Anlagen sind zudem sehr langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Korrosion, was sie zu einer beliebten Wahl für Innen- und Außenanwendungen macht. Der Innenbereich kann mit einer passenden Ganzglaswand samt Glastür gestaltet werden, um die Wohnung optisch zu vergrößern. So kommen im Badezimmer heutzutage vermehrt vollverglaste Duschkabinen oder eine Glastrennwand zum Einsatz.

Darüber hinaus verschönern sandgestrahlte Glastüren mit edlen Ornamenten und einzigartigen Motiven jeden Raum. Im Freien werden Ganzglasanlagen als Balkonverglasungen, Wintergärten, Vordächer, Überdachungen oder Brüstungen eingesetzt, um einen offenen und modernen Look zu schaffen. Diese Glasgestaltungen erfordern einen hohen Grad an Festigkeit, womit die jüngste Sparte der Glaserei Roger Braun ins Spiel kommt: die Fertigung von ESG Sicherheitsglas.

Ganzglasanlagen als ästhetischer Blickfang. Foto: Glaserei Roger Braun

Wenn die Glaserei zum Zulieferer wird: Sicherheitsglas aus eigener Produktion

ESG Sicherheitsglas wird aufgrund seiner hohen Festigkeit und Härte häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen es auf Sicherheit und Widerstandsfähigkeit ankommt. Im Vergleich zu herkömmlichem Glas ist es weniger anfällig für Brüche und Risse. So kommt es unter anderem bei Verglasungen von Fenstern und Türen, Duschkabinen und Duschtrennwänden, Möbeln wie Tischplatten und Regalböden, Displays, Fahrzeugfenstern oder auch im Spa-Bereich zum Einsatz.

Nachdem im Erzgebirge in den letzten Jahrzehnten mehrere größere Glaswerke vom Markt verschwunden waren, machte die Glaserei Roger Braun aus der Not eine Tugend: Ein Ofen zur eigenen Herstellung von ESG Sicherheitsglas wurde zur größten Investition der Firmengeschichte.Mit diesem Schritt machte sich der Meisterbetrieb nicht nur unabhängig von Fremdfirmen, sondern selbst auch zum ESG-Zulieferer.

Das Prinzip beim sogenannten Lohnhärten: Das Erhitzen und anschließende schnelle Abkühlen der Glasarbeiten führt zu einer höheren Festigkeit und Härte im Vergleich zu herkömmlichem Glas. Beim angeschafften Härteofen aus Italien handelt es sich nicht nur um die neueste Technik, sondern auch um eine sehr energieeffiziente Anlage mit minimiertem Stromverbrauch. Denn die zu härtenden Scheiben werden punktgenau aufgeheizt. So entsteht Material von höchster Qualität für die ganzjährige Nutzung.

Von Anfang bis Ende alles aus einer Hand

Abgerundet wird das umfangreiche Angebot durch die Fertigung von Küchenrückwänden und Glasmöbel, die Umsetzung von Aquarien und Terrarien, Spiegel - auch mit integrierter LED-Beleuchtung und Touchscreen-Radio - sowie individuellen Sonderanfertigungen und Geschenkartikeln aus Glas. Ob Reparatur oder Neuanfertigung, ob begehbare Dusche, Balkon oder Glastüren, das Glaserei-Team berät Kundinnen und Kunden kompetent und erstellt gerne ein individuelles Angebot. Das Beste daran: Von der ersten Beratung in der Firma über das Aufmaß bis hin zur Endmontage bleibt hier alles in einer Hand.

