Rundes Jubiläum nicht nur für den Standort - viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von Anfang an dabei

In direkter Nähe zur Autobahn 72 im Dreiländereck Sachsen/Thüringen/Bayern eröffnete 1994 das GLOBUS Vogtlandcenter in Weischlitz - bis heute ein Supermarkt der Superlative und mit einzigartigem Konzept.

Denn neben den 10.000 Quadratmetern Einkaufsfläche finden sich in der Ladenstraße zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs und ein modern eingerichtetes Restaurant.

Ein weiteres Aushängeschild des Hauses sind die handgemachten Produkte wie Fleisch-, Wurst- und Backwaren. Der GLOBUS Supermarkt in Weischlitz versteht sich nämlich nicht nur als Einzelhändler, sondern auch als Produktionsstätte.

Es ist Freitagvormittag. Im Globus Vogtlandcenter in Weischlitz herrscht emsiges Treiben. Der Parkplatz füllt sich mit Besucherinnen und Besuchern, die aus einem Umkreis von bis zu 30 Kilometern kommen, um ihren Wochenendeinkauf zu erledigen. Im hauseigenen Restaurant genießen Gäste noch das Frühstück, während das Personal bereits alles für die Mittagszeit vorbereitet. Auch die Geschäfte in der Ladenstraße füllen sich - vom Radexperten bis zum Juwelier.

Auf mittlerweile 30 Jahre blickt das Globus-Team 2024 zurück. Am 31. Januar 1994 eröffnet, ging Globus damals ganz bewusst einen anderen Weg als viele Mitbewerber. Auf der Suche nach dem Erfolgsrezept an diesem Standort stolpert man über jede Menge Faktoren, die in ihrer Gesamtheit wahrscheinlich den Unterschied machen: die vielen Eigenproduktionen im Fleisch-, Wurst- und Backwarenbereich, die einzigartige Warenvielfalt mit insgesamt 60.000 Lebensmittel- und Nonfood-Produkten, das einzigartige Familienkonzept, das innovative Bezahlsystem Scan&Go oder die echten Unikate im Globus-Personal.

Das Ganze ist eben mehr als die Summe seiner Teile, wie Aristoteles zu sagen pflegte. Wer die Globus-Atmosphäre heute erlebt, kann sich nur schwer vorstellen, dass der Standort noch vor zehn Jahren am Scheideweg stand: aufgeben oder modernisieren? Marktleiterin Kitty Fischer glaubte an den Standort und kämpfte für ihr Team - mit Erfolg. Die Globus-Gruppe kaufte nach langen Verhandlungen schließlich die Immobilie und das dazugehörige Grundstück, wurde so vom Mieter zum Vermieter. In den Folgejahren investierte das Unternehmen weitere rund 14 Millionen Euro in den Umbau. Es entstanden gläserne und vor allem moderne Produktionsstätten, in denen die Besucherinnen und Besucher den Entstehungsprozess der zahlreichen Eigenprodukte nachvollziehen können.

Später hielt das hauseigene Restaurant Einzug, das sich bei den Gästen großer Beliebtheit erfreut. "Die Mannschaft hat mir immer Kraft gegeben", resümiert die Marktleiterin. "Es war einer meiner schönsten Momente, als ich verkünden konnte, dass der Standort erhalten bleibt und alle Arbeitsplätze gesichert sind." Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben es ihr täglich zurück - von Hand mit Herz, wie im Globus-Leitspruch verankert. Hier sind Menschen am Werk, die ihren Beruf als Berufung verstehen. Kein Wunder, dass ein Viertel der insgesamt 315 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sogar seit der ersten Stunde am Standort beschäftigt ist. Viele Auszubildende von damals ziehen heute, 30 Jahre später, als Führungskräfte die Strippen im Vogtlandcenter. "Wir setzen so wenig Standards wie möglich", erklärt Kitty Fischer ihre Personalphilosophie. "Umso mehr Freiheit haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich einzubringen. Wir vertrauen auf die Leistung jedes einzelnen und wenn Menschen mitentscheiden können, üben sie ihre Tätigkeit mit wesentlich mehr Elan und Spaß aus." Fehler seien dabei menschlich und zum Lernen da. "Gerade in dieser Zeit, in der viele Menschen morgens aufstehen und nur das schlechte in der Welt sehen, sind wir stolz auf das wertschätzende Miteinander in unserem Team", sagt Kitty Fischer stolz. Wir stellen vier der Menschen hinter den Globus-Gesichtern einmal näher vor:

Yvonne Krause

Ketchup ist nicht gleich Ketchup. Das weiß man nirgends besser als im Globus-Markt in Weischlitz, der nur wenige Kilometer von den Landesgrenzen entfernt liegt. "Zu uns kommen Menschen aus Sachsen, Thüringen, Bayern und Tschechien - da hat natürlich jeder seine Vorlieben", lacht Kitty Fischer. Entsprechend breiter präsentiert sich das Sortiment einzelner Warengruppen im sogenannten "Landkaufhaus". Um dabei den Überblick zu behalten, benötigt es geschultes Fachpersonal als kompetente Ansprechpartner.

Yvonne Krause ist eine von ihnen - seit der ersten Stunde: "Ich habe im September 1994 hier meine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau gestartet und war danach 20 Jahre in der Schreib- und Spielwarenabteilung tätig", stellt sich die heute 48-Jährige vor. Zwischendurch absolvierte sie erfolgreich eine IHK Fachberater-Ausbildung für Schreibwaren, doch Kitty Fischer erkannte wesentlich mehr Potenzial: "Ich habe in ihr eine Teamleiterin gesehen", sagt die Marktleiterin. "Wir haben ein internes Förderprogramm, in dem sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Führungskräften ausbilden lassen können." Auch Yvonne Krause absolvierte das 18-monatige Programm und ist heute Teamleiterin für Haushaltswaren, speziell im Bereich Glas, Porzellan und Elektro.

Einen typischen Tag gebe es nicht: "Es ist eine gute Mischung aus Kundenkontakt auf der Verkaufsfläche und Tätigkeiten im Büro", sagt sie. Dabei koordiniert sie nicht nur ihr Team, sondern auch das richtige Sortiment für den Standort. "Es gibt natürlich gewisse Standards, aber gerade bei Ergänzungsartikel wie Saisonware können wir viel mitentscheiden. Da hilft mir mein Erfahrungsschatz aus den vergangenen Jahren." Auch die technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte habe viel Automation in den täglichen Ablauf gebracht. So erfolgt die Warendisposition heute nicht mehr händisch, sondern über handliche Mini-Computer. Kundenfreundlich, menschlich und eigenverantwortlich sind die Attribute, die sie am ehesten dem Globus-Standort in Weischlitz zuschreiben würde. "Es gibt also keinen Grund, nicht auch das nächste runde Jubiläum hier zu feiern."

Cornelia Keil

In der Sportabteilung von Globus treffen Kundinnen und Kunden regelmäßig auf Cornelia Keil, die ursprünglich einen ganz anderen Weg eingeschlagen hatte. "Noch zu DDR-Zeiten lernte ich Elektromechanikerin. Mit der Globus-Eröffnung habe ich 1994 dann natürlich zuerst in der Elektroabteilung Fuß gefasst.

Ich kann mich sogar noch an meinen ersten verkauften Artikel erinnern - das war ein Bodenstaubsauger", sagt die 52-Jährige und lacht: "So etwas vergisst man doch nicht." Nach ihrer Elternzeit wechselte sie - ganz passend - in die Spielwarenabteilung. Wer kennt die Bedürfnisse der Kleinen schließlich besser als eine frischgebackene Mama? Und weil sie in ihrer Freizeit gerne laufen geht, war der Weg in die Sportabteilung dann nur noch eine Frage der Zeit. "Das war natürlich eine große Umstellung, weil die Waren ganz anders aufbereitet und gepflegt werden. Aber ich liebe Herausforderungen", stellt die 52-Jährige klar, die laut eigener Aussage noch nie einen langweiligen Tag im Unternehmen hatte.

Das ist auch nicht sonderlich überraschend, wenn man einmal ihre vielen Aktivitäten auflistet: Vor 12 Jahren stellte sie zum Beispiel die erste Globus-Wanderung auf die Beine - heute schließen sich jährlich im Herbst bis zu 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Seit 2016 ist sie zudem Botschafterin der Globus-Stiftung, die soziale Projekte und Verein in der Region unterstützt. Im November 2023 organisierte sie zudem eine große Baumpflanzaktion: "Das Wetter war wirklich saumäßig, aber alle waren mit Herzblut bei der Sache.

Am Ende konnten wir 250 Bäume pflanzen." Die Idee kam ihr bei einem Gespräch mit einem Förster, der bei Globus seine Besorgungen machte. Denn Zeit nehmen und zuhören sind Eigenschaften, die das Globus-Team in den vergangenen drei Jahrzehnten verinnerlicht hat. "Neben Kundenfreundlichkeit gibt es viele weitere Kleinigkeiten, die zur Einkaufsatmosphäre beitragen", erklärt Kitty Fischer. "Vom Parkplatz über saubere Kundentoiletten bis hin zu so etwas vermeintlich einfachem wie ausreichend Sitzmöglichkeiten."

Monique Seelig

Wer kann schon von sich behaupten, in der regulären Lehrzeit bei drei Unternehmen gelernt zu haben? Monique Seelig kann es. In der turbulenten Wendezeit begann sie ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und lernte erst bei Konsum, dann Omni und später bei Edeka. "Als Globus hier eröffnete, habe ich nach der Lehre meine Chance gesehen und bin 30 Jahre geblieben", fasst sie augenzwinkernd zusammen. Auf die Frage, ob sie jemals über einen anderen Arbeitsplatz nachgedacht hat, zieht sie ungläubig die Augenbraue nach oben und antwortet: "Der Gedanke ist mir nie gekommen. Ich fühle mich hier wohl und habe alles, was ich brauche." Sie schätze besonders das Miteinander, die Freundlichkeit und Zielstrebigkeit im Team, in dem sie als Restaurantleiterin tätig ist.

Die Strippen zieht sie seit dem Einzug des Restaurants im Jahr 2018. "Ich habe das als Herausforderung gesehen, mich weiter zu entwickeln", so die 49-Jährige, die zuvor bereits einige Stationen im Haus durchlaufen hatte: "Anfangs war ich in der Käse- und Fisch-Abteilung tätig, später bin ich zum Obst und Gemüse gewechselt - das Wissen von damals hilft mir heute im Restaurant sehr weiter. Auch an der Kundeninformation konnte ich eine ganze Weile Erfahrungen sammeln, speziell der Umgang mit Kundinnen und Kunden ist auch als Restaurantleiterin ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit." Nicht zuletzt sind die kommunikativen Fähigkeiten auch im 30-köpfigen Restaurantteam gefragt. Und zum Ausgleich vom Arbeitsalltag? Da setzt sich Monique Seelig am liebsten gemeinsam mit ihrem Mann zu Hause an die Gießmasse, um einzigartige Deko-Elemente für die Tische im Restaurant zu formen. "Wie gesagt, hier darf sich jeder nach seiner Fasson einbringen", betont Marktleiterin Kitty Fischer. So habe man im Team auch gemeinsam überlegt, wo Energie eingespart werden könnte. "Wir haben unsere Routinen auf den Prüfstand gestellt und arbeiten heute wesentlich effizienter." Das Ergebnis:

Trotz gestiegener Energiekosten konnte Globus das unschlagbare Preis-Leistungs-Niveau im handwerklichen Bereich halten. Beispiel: Zehn Weizenbrötchen kosten nach wie vor 1,29 Euro.

Andrea Jaenicke

Andrea Jaenicke ist ein weiteres "Eigengewächs" aus dem Hause Globus, das seine Wurzeln bereits im Eröffnungsjahr des Marktes ausstreckte und heute fest im Team verankert ist. 1994 begann sie im Bereich Elektrogeräte ihre Lehre zur Kauffrau im Einzelhandel, später übernahm sie die Teamleitung in den Bereichen Drogerie sowie Hauhalt & Elektro. Vor zehn Jahren wechselte sie aus dem Waren- in den Kassenbereich, wo sie die Verantwortung für 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter samt optimaler Einsatz- und Urlaubsplanung übernahm. Der mitarbeiterstärkste Bereich bei Globus umfasst neben den Kassen auch die Kundeninformation und liebevoll gepackten Präsentkörbe, die es fertig gepackt gibt oder je nach Wunsch individuell zusammengestellt werden. "Unser Präsentkorbbereich bietet eine breite Auswahl an Geschenkideen, die auf die jeweilige Saison abgestimmt sind. Hier bringt jeder Mitarbeiter eigene Ideen mit ein.

Aber nicht nur hier ist Kreativität gefragt. Auch bei der Lösung täglicher Herausforderungen in der Personaleinsatzplanung oder bei Arbeitsabläufen sind alle gefragt. Jeder soll sich mit seinen persönlichen Fähigkeiten einbringen und die Möglichkeit haben, mit eigenen Ideen Abläufe optimal zu gestalten." Das Miteinander zeige sich nicht zuletzt durch gegenseitige Rücksichtnahme: : "Damit jeder die Familie und Beruf gut miteinander kombinieren kann, haben wir beispielsweise Wunschbücher für die Mitarbeiter.

Wir versuchen, durch eine faire Urlaubsplanung alle Bedürfnisse zu berücksichtigen", erzählt die zweifache Mama. Doch nicht nur untereinander spielt Achtsamkeit eine große Rolle. "Unsere Kassiererinnen und Kassierer gehen beim Kassiervorgang individuell auf die Kunden ein und passen das Tempo dem Kunden an. Wir haben modernste Technik, um den Kassenablauf für jeden Kundentyp so angenehm wie möglich zu gestalten." Allgemein habe die technische Entwicklung in ihrem Bereich in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen. "Unser Team muss regelmäßig geschult werden, denn technische Herausforderungen sind an der Tagesordnung. Kundinnen und Kunden haben die Entwicklung mit dem eingeführten Bezahlsystem Scan&Go sogar selbst miterleben können." Auch in Zukunft lautet ihr Leitsatz: Durch offene Sinne versuchen wir uns stetig weiterzuentwickeln.

