Zusammen mit der unschlagbaren Vielfalt - besonders in der Obst- und Gemüseabteilung - setzt REWE Ruscher auf mehr als 1.900 Quadratmetern Verkaufsfläche bis heute ein Ausrufezeichen im Lebensmittelbereich.

Alle aktuellen REWE-Angebote in Flöha ▸

Keine Frage, der REWE Markt Ruscher in Flöha ist ein echtes Erlebnis - und imposant dazu. Wer zum ersten Mal die Brücke über den Fluss Zschopau passiert, wird unweigerlich in den Bann des geschichtsträchtigen Gebäudes der "Alten Baumwolle" gezogen. So ging es auch Ralf Ruscher, der 2019 mit Eröffnung des REWE Marktes die Leitung übernahm. "Ich war sofort begeistert", erinnert sich der 31-Jährige, der seit seinem dualen Studium ein Teil der REWE-Familie ist.

Ralf Ruscher leitete bereits Teams in Brand-Erbisdorf und Chemnitz, doch nirgends habe das Umfeld eine derart magische Ausstrahlung gehabt wie in Flöha. "Hier trifft die Vergangenheit buchstäblich auf die Zukunft, denn das zentral gelegene Areal der ehemaligen Spinnerei soll sich in den kommenden Jahren zu einem echten Stadtzentrum entwickeln", freut sich Ruscher. Es sei eine historische Chance für Flöha, das städtebaulich aus vier Dörfern zusammengewachsen war und deshalb nie ein richtiges Zentrum hatte.

Regionalität: Mehr als Lebensmittel

Wer den Marktleiter reden hört, merkt schnell: Fast fünf Jahre nach der Eröffnung fühlt er sich in der mittelsächsischen Kleinstadt angekommen, was sich unter anderem an den vielen Initiativen des Marktes ablesen lässt. Denn Regionalität bedeutet für das 42-köpfige REWE-Team mehr als ein umfangreiches Angebot an Lebensmitteln und Produkten, die aus Betrieben und Manufakturen der Region stammen. "Das wissen unsere Kundinnen und Kunden natürlich zu schätzen", sagt der Marktleiter. Doch regional denken und handeln heißt für ihn auch, sich für die Stadt und die Region einzusetzen, sie mitzugestalten und zu helfen, wo Unterstützung benötigt wird.

So erhalten die Baumwollzwerge der benachbarten Kita regelmäßig frisches Obst und Gemüse, wenn Workshops über gesunde Ernährung auf dem Programm stehen. Darüber hinaus tragen die rund 200 Mitglieder des Handballvereins TSV Flöha stets eine Karte bei sich, die bei jedem REWE-Einkauf gescannt wird. Am Ende des Jahres wird ein Prozent aller Einkäufe an den Verein gespendet. Damit kommen jährlich zwischen 500 und 1.000 Euro zusammen. Doch auch Kundinnen und Kunden können helfen: mit ihrem Leergutbon! Wer diesen in den Briefkasten neben den Leergutautomaten einwirft, unterstützt die Hospiz-Arbeit in Oederan und Präventionsprojekte der Jugendhilfe in Flöha.

Ausgezeichnetes Ladenkonzept

Doch "Store of the Year" (dt.: Geschäft des Jahres) wird man nicht alleine aufgrund eines imposanten Gebäudes oder zahlreichen gemeinnützigen Initiativen: Die Auszeichnung wurde dem REWE Markt in Flöha 2020 vom Handelsverband Deutschland in der Kategorie "Food" verliehen. In der Begründung lobte die Jury das herausragende Ladenkonzept des Marktes, der bundesweit als einer der ersten im neuen REWE-Ladendesign eröffnet wurde.

Zusammen mit der unschlagbaren Vielfalt - besonders in der Obst- und Gemüseabteilung - setzt REWE Ruscher auf mehr als 1.900 Quadratmetern Verkaufsfläche bis heute ein Ausrufezeichen im Lebensmittelbereich. Hinzu kommt die hauseigene Fleischtheke, wo die Fleischermeister regelmäßig duftende Spezialitäten wie Schinken, Lende und Knacker aus dem Räucherofen holen. "Das Personal an der Theke sucht übrigens noch Unterstützung. Künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich jederzeit bei uns melden", so Ralf Ruscher, der in seinem Markt auch die Fachkräfte von morgen ausbildet. Dass hier derzeit insgesamt sechs Auszubildende das Einmaleins des Einzelhandels lernen, ist in Zeiten des Fachkräftemangels keine Selbstverständlichkeit. "Wir haben sogar bereits die Azubi-Stelle fürs kommende Jahr besetzt", sagt Ralf Ruscher stolz.

Abholservice und REWE-App erleichtern den Einkauf

Ein Tipp für all diejenigen, die beim Einkauf Zeit sparen wollen: Der REWE Markt bietet mit seinem Abholservice eine zeitgemäße Antwort auf den oftmals hektischen Alltag. Bestellbar ist alles, was das Sortiment hergibt - von frischen Lebensmitteln über Drogerieartikel, Tiefkühlware und Getränke bis hin zu Haushaltswaren. Der Abholservice ist denkbar einfach zu nutzen: Online unter www.shop.rewe.de die gewünschten Produkte auswählen und in den virtuellen Einkaufswagen legen, anschließend einen passenden Abholtermin auswählen. Die REWE-Mitarbeiter stellen die Bestellung zusammen und bereiten alles für die Abholung vor.

Noch einfacher geht's mit der REWE App fürs Smartphone, die im App Store oder im Play Store heruntergeladen werden kann. Die App lohnt sich doppelt, denn die Anwendung beinhaltet gleich zwei Rabattaktionen: Zum einen die Aktionen des digitalen Prospekts, das in diesem Jahr den klassischen Papierhandzettel ablöste, und zum anderen extra Aktionen für Nutzerinnen und Nutzer der App. Dazu gibt es tolle Rezeptvorschläge und die Möglichkeit, mit der App Treuepunkte zu sammeln und den Einkaufsbon in digitaler Form zu erhalten.

Noch ein Tipp zum Vormerken: Am 25. Mai 2024 feiert der REWE Markt Ruscher sein fünfjähriges Bestehen mit einem großen Parkplatzfest!

Direkt zum Abholservice ▸

Gewinnspiel: 50€ Gutschein für Ihren nächsten Einkauf im REWE Markt von Ralf Ruscher gewinnen

Zum Abschluss verlosen wir noch etwas ganz Besonderes für Sie:

monatlich 1x 50€ Einkaufsgutschein für Ihren Besuch im REWE Markt von Ralf Ruscher

Mit diesem Gutschein können Sie bei Ihrem nächsten Wocheneinkauf richtig sparen!

Was müssen Sie tun, um zu gewinnen? Beantworten Sie ganz einfach bis zum 15. Dezember 2023 unsere Gewinnspielfrage richtig.

Mit etwas Glück sind Sie die glückliche Gewinnerin bzw. der glückliche Gewinner, den wir am 18.12.2023 zufällig ermitteln & informieren.

Achtung: Die Gewinner können nach entsprechender Gewinnbenachrichtigung den Gutschein im REWE Markt von Ralf Ruscher persönlich abholen.

Hinweise auf die Antwort der Frage finden Sie im obenstehenden Artikel. Viel Glück!

► Hier geht's zur Gewinnspielfrage ✍

Es gelten die Teilnahmebedingungen der Freien Presse Mediengruppe.

REWE Ralf Ruscher oHG

Seeberstr. 1 | 09557 Flöha

www.rewe-ruscher.de

Öffnungszeiten:

Mo-Sa | 7 - 22 Uhr