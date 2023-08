Mit Bioprodukten, Salatbar & einer großen Getränkeauswahl lockt der Markt Kunden an. Robert Renner und sein REWE-Team sehen sich auch in gesellschaftlicher Verantwortung.

Alle aktuellen REWE-Angebote in Chemnitz Rabenstein ▸

REWE Robert Renner: Geballte Kompetenz vor Ort

REWE-Märkte sind allseits bekannt für attraktive Läden, ein großes Sortiment, hochwertige Waren und Mitarbeiter, die sich engagieren.

In Werten wie Mut für Neues, Offenheit und Respekt einen sich die Filialen, dabei sind sie alles andere als gleich. Denn statt auf Konzerndenken und übertriebene Hierarchiestrukturen setzt man im REWE Partnerschaftsmodell lieber auf die Kompetenz und das Kundenwissen der Inhaber vor Ort.

Robert Renner ist einer von ihnen. Der studierte Betriebswirt übernahm 2022 den Markt von seinem Vater, zuvor sammelte er zwei Jahre Erfahrung als Marktleiter im REWE am Düsseldorfer Platz.

REWE-Kaufmann Robert Renner übernahm den Markt in Rabenstein von seinem Vater & war vorher Marktleiter am Düsseldorfer Platz. | Foto: Rico Hinkel

Er weiß, was seine Rabensteiner Kundinnen und Kunden suchen, welche kulinarischen Vorlieben sie haben und wo das Sortiment deshalb ruhig etwas aufgestockt werden kann.

"Rabenstein ist wie ein Dorf in der Stadt. Man kennt sich eben. Vor allem Familien und ältere Chemnitzerinnen und Chemnitzer kaufen gerne bei uns ein", sagt Robert Renner, der auf 1.500 Quadratmetern Verkaufsfläche mehr als 10.000 Produkte anbietet.

Anziehungspunkte: Bio-Sortiment, Salatbar und eine große Getränkeauswahl

Die Besucherinnen und Besucher im REWE-Markt an der Oberfrohnaer Straße legen dabei Wert auf biologischen Anbau und Verarbeitung: "Das ist definitiv ein Trend, der sich bei uns bereits früh abgezeichnete. Dementsprechend umfangreich ist unser Bio-Sortiment", so Robert Renner.

Gesunde Snacks: Das frische Obst lädt zum Naschen ein - besonders bei langen Radtouren. | Foto: Rico Hinkel

"Auch die große Salatbar mit täglich 24 verschiedenen Kreationen ist ein beliebter Anziehungspunkt. Und wenn es saisonales Obst und Gemüse aus der Region gibt, greifen unsere Kunden ebenfalls gerne zu. Neben der REWE-Marke "Rewe Regional" beziehen wir auch zahlreiche Waren direkt aus der Region - wie zum Beispiel Obst und Gemüse von der Erzeugervermarktung Ost oder Wurstwaren aus Drehbach im Erzgebirge sowie Fruchtsäfte aus Wolkenstein."

Das abwechslungsreiche Obst- und Gemüseangebot gibt es übrigens auch in Form von Platten für Familien- und Firmenfeiern.

Die große Salatbar beeindruckt mit Ihrer Vielfalt. | Foto: Rico Hinkel

"Einfach auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen", rät der Marktchef, der auch die Geschenkekörbe mit Produkten aus dem gesamten Sortiment empfehlen kann.

Außerdem beachtlich: Die große Auswahl an Getränken, die den Grillabend in den benachbarten Gärten oder den Sommertag am Stausee Oberrabenstein abrunden. Auch dabei setzt Renner gerne auf regionale Anbieter. "Wir haben beispielsweise das gesamte Reichenbrander-Sortiment, Marx-Städter Bier und die Sachsenland-Säfte aus Wolkenstein im Angebot."

Umdenken für eine nachhaltige Zukunft

Am 1. Juli dieses Jahres ging bei REWE eine Ära zu Ende. Das Lebensmittelunternehmen verabschiedete sich vom gedruckten Papier-Prospekt. Der Schritt ist für REWE ein weiterer konsequenter Schritt innerhalb der Nachhaltigkeitsstrategie. Mit dem Abschied vom Handzettel spart REWE jährlich mehr als 73.000 Tonnen Papier, 70.000 Tonnen CO2 und 1,1 Millionen Tonnen Wasser ein.

Aber keine Sorge, die wöchentlich rund 300 Sonderangebote wird es auch künftig noch geben: in der REWE App, bei Whatsapp, im REWE Newsletter und auf der Webseite des Unternehmens.

Unter rewe.de/angebote können Kundinnen und Kunden ihre Filiale in der Nähe beispielsweise per Postleitzahl, Ort oder Straße suchen und direkt durch alle Angebote scrollen - oder "Angebote als Prospekt" wählen, um die gewohnten Prospektseiten zu sehen.

Noch einfacher geht's mit der REWE App fürs Smartphone, die im App Store oder im Play Store heruntergeladen werden kann. Die App lohnt sich im wahrsten Sinne, denn die Anwendung beinhaltet spezielle Rabatt-Coupons und Payback. Die in der App reduzierten Artikel sind in den REWE-Märkten entsprechend gekennzeichnet.

Der Verzicht auf die Papier-Prospekte ist Teil der Kampagne #umdenkbar. Diese macht die Transformation zu einem klimaneutralen, nachhaltigen Unternehmen sichtbar, die REWE bereits vor Jahren gestartet hat und weiterhin mit Nachdruck verfolgt.

Auch die inhabergeführten Märkte in Chemnitz haben sich dem Thema verschrieben und begrüßen ihre Kundinnen und Kunden mit einzigartigen und innovativen Konzepten.

Neuer Radweg und eine soziale Verantwortung

Seit kurzen machen auch die Nutzerinnen und Nutzer des neuen Chemnitzer Premium-Radwegs zwischen der Rudolph-Krahl-Straße in Altendorf und der Riedstraße in Reichenbrand am REWE-Markt Renner Halt. "Für Erfrischungsgetränke oder Snacks zwischendurch ist man bei uns an der richtigen Adresse."

Demnächst sollen direkt an der Strecke weitere Abstellflächen für Fahrräder entstehen, um zwischendurch unkompliziert einkaufen gehen zu können. So müsse dann niemand mehr über Fußweg oder Parkplatz radeln.

Dieses gemeinschaftliche Miteinander liegt den fast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Blut: "Wir sehen uns in der gesellschaftlichen Verantwortung", sagt Renner, bevor er mit dem Aufzählen der gemeinnützigen Aktionen gar nicht mehr fertig wird.

Robert Renner & sein REWE-Team sind in der Region verankert. Sie engagieren sich bei sozialen Projekten. | Foto: Rico Hinkel

Kita-Kooperationen in Form von Ernährungsworkshops, Spendensammlung für den Außensitzbereich der Grundschule Rabenstein und Hilfe in Form von finanziellen und Sachmitteln für die Opfer des Ukraine-Krieges - um nur einiges zu nennen.

Ermöglicht werden diese regionalen Aktionen durch den genossenschaftlichen Ansatz der REWE Group. Dadurch können die Märkte den Kundinnen, Kunden und der Gesellschaft gleichermaßen gerecht werden.

Wo Kundenservice mehr als ein Wort ist - WLAN, Post & mehr

Doch damit nicht genug, denn Kundenzufriedenheit steht bei Robert Renner und seinem Team an oberster Stelle. Um den Einkauf zu einem angenehmen Erlebnis zu machen, wird an Service nicht gespart.

So steht in der gesamten Filiale kostenfreies WLAN zur Verfügung: Während des Einkaufs schnell und einfach auf Rezepte, Produktinformationen oder Einkaufslisten zuzugreifen - alles keine Problem. So lassen sich im Café von Schäfers Backstube gleich im Eingangsbereich auch schnell mal Mails checken - am besten natürlich bei einem Stück Kuchen nach traditionellem Rezept und mit besten regionalen Zutaten.

Ein weiterer Pluspunkt ist das Kunden-WC mit Wickeltisch. Eltern mit Kleinkindern wissen diesen Service besonders zu schätzen.

Dank der DHL-Packstation am Rabensteiner REWE-Markt können Kunden 24/7 Pakete abholen. | Foto: Rico Hinkel

Darüber hinaus bietet die REWE-Filiale auch eine DHL-Packstation vor dem Laden. Dieser Service ist besonders praktisch für Kunden, die ihre Pakete unabhängig von Öffnungszeiten unkompliziert abholen oder versenden möchten.

Und wenn sich Nutzer des ÖPNV spontan dafür entscheiden, die Einkäufe doch nicht mit dem Bus transportieren zu wollen, nutzen sie einfach den Taxiruf-Service.

Noch ein Tipp für das Weihnachtsfest: Wer keinen Platz hat, um zwei Wochen vor dem Fest die Weihnachtsgans zu lagern, bestellt diese einfach in der REWE-Filiale und holt sie an Heiligabend ab.

REWE Robert Renner

Oberfrohnaer Straße 63

09117 Chemnitz

www.rewe-renner.de