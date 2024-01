44 Leningrad kommt wieder in die Alte Mensa

Im vergangenen Jahr hatte sich Frontmann "Theo" über das tief verschneite Freiberg gefreut. Dieses Jahr wird er wohl doch enttäuscht. Die Freiberger Fans hingegen können sich freuen: Am kommenden Sonnabend ist 44 Leningrad wieder in der Alten Mensa in der Freiberger Petersstraße. Die 1990 in Potsdam gegründete Band bietet Russian-Speedfolk, ein Mix aus russischer Folklore, Pop, Polka, Ska und Punk. Vier Musiker waren es damals, die in einem umgebauten Wohnzimmer die ersten russisch klingenden Melodien fanden, daher auch der Name: vier für Leningrad (four for Leningrad). Inzwischen sind Songs wie "Serdtse (Herz) bumm bumm", "Komm", "Natascha küss mich" und "Sascha" längst zu Ohrwürmern geworden. Das Konzert im Klubhaus Alte Mensa, Petersstraße 5 in Freiberg, beginnt 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Karten gibt es im "Freie Presse"-Shop und an der Abendkasse. (hh/ug)

