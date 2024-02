Chemnitz: Vortrag über historische Inneneinrichtungen

Im Archäologiemuseum am Stefan-Heym-Platz geht es an diesem Donnerstag um 18 Uhr im Vortrag "Germanenstuben" um die Geschichte der Inszenierung vorgeschichtlicher Inneneinrichtungen. Die Veranstaltung ist ein Begleitangebot zur Sonderschau "Home Sweet Home" Foto). Wie das Museum dazu weiter informiert, will Karl Banghard vom Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen dabei der Frage nachgehen, ob sich mit altem Wohnambiente auch Politik machen lässt. Hintergrund ist, dass das zumindest in der Zeit des Nationalsozialismus geschah. Als Beispiele dafür werden inszenierte Inneneinrichtungen, etwa in Freilichtmuseen oder auf Schulwandbildern, genannt. So täuschen etwa häusliche Genreszenen ehrwürdige Traditionen und geordnete Verhältnisse vor. Durch die vermeintlich vieltausendjährige Tradition werden sie zu Manifestationen der Unsterblichkeit einer so nie da gewesenen kleinbürgerlichen Gesellschaft. Der Vortrag will einen kurzen Abriss der Geschichte solcher Inszenierungen bieten. Anschließend will Karl Banghard darstellen, wie am Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen auf eine exponatunabhängige Ästhetik umgeschwenkt wurde. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 3 Euro. Für Mitglieder des Vereins der Freunde des Archäologiemuseums ist der Eintritt frei. (fp)

