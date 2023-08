Natascha Wright und Alex Christensen auf der Waldbühne

Natascha Wright wird eine von denen sein, die Star-DJ Alex Christensen am Freitag auf der Waldbühne Schwarzenberg begleiten werden. Wright, ehemalige Sängerin von La Bouche, wird von Rapper Joe Thompson begleitet.

Ihre musikalische Karriere startete Natascha Wright 1994 unter dem Top-Produzenten Nosie Katzmann (bekannt durch Mr. Vain und Culture Beat). Ihr Song "Party Of One" belegte in den kanadischen Charts auf Anhieb Platz 1. Ihren weltweiten Durchbruch feierte sie als Mitglied der Band von Haddaway, mit der sie vier Jahre lang in den USA, Russland, Mexiko, Argentinien, Brasilien, Südafrika und Europa auf Tournee war. Im Jahr 1995 nahm Natascha mit dem Chartbreaker DJ Bobo mehrere Songs im Studio auf, wobei die Titel "Love Is The Price" und "Freedom" ein voller Erfolg wurden und zwei Goldene Schallplatten einbrachten. (fp)

Schwarzenberg Waldbühne, Am Rockelmann, Fr 20 Uhr